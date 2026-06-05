Mauricio Macri cuestionó las idas y vueltas de Milei con el nombramiento de jueces: “No podemos manosear algo tan importante como el sistema judicial”

El presidente del Pro, Mauricio Macri, cuestionó este viernes los rodeos que dio el gobierno de Javier Milei para lograr la aprobación del pliego de jueces en el Senado , donde primero rechazó a la platense María Verónica Micheli y luego la incluyó en la nómina, al señalar que " el compromiso debe ser serio para nombrar jueces como corresponde".

Tras reiterar que desde el PRO "estamos apoyando a este gobierno con una generosidad que nunca se vio", añadió que la gente " merece que estemos enfocados en que las cosas funcionen y funcionen cada día mejor".

Desde Santa Fe, añadió que "el equilibrio económico, el ordenamiento y el progreso económico no pueden estar como en el aire, sino sustentado en instituciones que garanticen que las cosas funcionen, que un conjunto de gente garantice que las cosas funciones y en eso un pilar importante es la justicia".

En ese punto, abogó por "una justicia que funcione y genere confianza" y remarcó que "a la hora de generar confianza más importante que un Presidente son los jueces que garantizan que se cumplan los derechos, empezando con los de la propiedad".

Fue entonces, cuando apuntó sus críticas a las idas y vueltas de la Casa Rosada sobre la presentación de 50 pliegos de jueces que terminaron siendo 74, incluido el de la cuestionada candidata Micheli que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, y sostuvo: "Vimos cosas que no deberían suceder, anuncios en la justicia que se hacen y se vuelven atrás y eso daña".

"El compromiso debe ser serio para nombrar jueces como corresponde", alertó Macri.

Y, cuestionó también que "dejar a la justicia con tanta acefalía, atenta contra la justicia" y sostuvo que si algo " se hace y se anuncia se tiene que cumplir, porque si no estamos atentando contra la confianza".

"Tenemos que estar muy atentos para no manosear algo tan importante como el sistema judicial", advirtió .

Y, luego, mientras hablaba de política nacional y apuntaba también contra la gestión que ejerce en Boca el ex futbolista Juan Román Riquelme, Mauricio Macri pidió no " depender de una sola persona" , porque afirmó que "eso no ha funcionado nunca".

" Hay que poner limites para que nadie crea que es mas importante que el poder", acotó.

Macri, quien encabezó esta noche en Santa Fe una gira promocional partidaria denominada Próximo Paso con miras al armado político para las elecciones de 2027, destacó que lleva "20 años de historia" con el partido que lo llevó a la Presidencia y dijo que ve "mucho futuro por delante".

El encuentro realizado en la capital santafesina, abarca a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba, por lo cual participaron dirigentes de esos distritos, encabezados por los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio. También estuvo presente la diputada nacional Gisela Scaglia, presidenta del PRO provincial, y el legislador Fernando De Andreis.

En ese marco, Frigerio destacó que desde el PRO "somos fieles creyentes de los orígenes de los partidos políticos" y seguramente "hoy somos el partido político con mayor cohesión" más allá de la cuestión electoral. Y, apuntó que "para hacer las cosas bien en la Argentina hay que tener coraje".

Fuente: Clarín