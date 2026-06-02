El Gobierno analiza retirar más pliegos judiciales y escala la pelea con Bullrich: ofreció su renuncia como jefa de bloque pero Milei lo rechazó

Patricia Bullrich volvió a patear el tablero de la mesa política del Gobierno. La ex ministra de Seguridad se diferenció otra vez de los hermanos Milei y, aunque es la jefa de bloque de senadores oficialistas, anunció públicamente que no apoya la decisión del Presidente de retirar el pliego de Verónica Michelli, cuñada de Hugo Alconada Mon. El

La decisión que Bullrich anticipó al Presidente incluyó una oferta que sonó a presión: le dijo que estaba dispuesta a dejar la conducción de la bancada libertaria en la Cámara alta, pero Javier Milei lo rechazó.

El nuevo cruce llega cuando el Gobierno intentaba dar vuelta la página de las peleas palaciegas con fotos y postales de camaradería . En un sector del Gobierno recrudecen las críticas al ministro de Justicia y a su segundo, Santiago Viola , protegido de Karina Milei . Aseguran que podrían retirarse más pliegos de magistrados que ya cuentan con el aval de senadores aliados.

“ Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli”, escribió en X la ex ministra como si se refiriera al aborto o un tema que atravesara sus convicciones religiosas.

La Casa Rosada no solo buscaba silenciar los cortocircuitos internos entre Santiago Caputo y los Menem, también intentaba capitalizar la noticia - anticipada por Clarín - de que la recaudación nacional creció por primera vez tras nueve meses consecutivos de caída.

“ Patricia es Patricia ”, se resigna un integrante del gabinete que está alineado con Karina y conoce a la ex ministra desde hace más de treinta años y que la vio cambiar de ropaje político.

Funcionarios importantes del Ejecutivo que cuestionan la táctica y estrategia del oficialismo a cargo de Karina Milei califican el episodio como un caso de mala praxis del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y, en especial, de su segundo, Santiago Viola , que desplazó al caputista Sebastián Amerio de la secretaría más importante de la Cartera . “Mahiques no conoce al Presidente. Lo conoció el día que asumió. No tiene por qué saber el encono personal de Milei con Alconada, pero los otros sí. Es el tándem que manda los pliegos, según ellos mismos se jactan ”, afirmaron, conscientes de que hasta hace poco esa definición recaía el actual procurador del Tesoro Amerio.

Mahiques y Viola estuvieron reunidos el viernes -antes de que se concretara el retiro del pliego- con el jefe de Gabinete , protegido de la hermanísima.

En ese sector aseguran que el pliego de Michelli no es el único que será retirado. “ Hay tres o cuatro casos más . Es un costo innecesario para el Gobierno. En vez de pagar el costo de que los retirara quien los envió, pretendían hacerle pagar el costo a los senadores. Producto de eso, el costo ahora es todo de los Milei ”, razonaron.

Hay dos nombres que ya trascendieron. Se trata de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania , que a diferencia de Michelli no tuvieron el aval de la comisión de acuerdos. En el Gobierno hizo ruido su proximidad con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino .

Bullrich dio un paso al frente y utilizó un mecanismo parecido al que utilizó cuando le exigió a Manuel Adorni que presentara cuanto antes su Declaración Jurada , un consejo que el jefe de Gabinete -imputado y a punto de ser citado a indagatoria- sigue desoyendo. Hace pocas semanas, le expresó su descontento al Presidente en privado y a pesar del rechazo del mandatario se diferenció de la estrategia.

La ex ministra quiso interpelar al Presidente en la penúltima reunión de gabinete y fue silenciada por un Milei a los gritos . Bullrich terminó hablando públicamente de la “emocionalidad fuerte” de Milei.

Hace un año, la entonces ministra de Seguridad se afilió al partido que preside Karina Milei , pero desde entonces la tensión entre ambas dirigentes no hizo más que crecer.

El verticalismo que predica y ejecuta la secretaria general de Presidencia con ayuda de Martín y Eduardo “Lule” Menem , choca con los esfuerzos de Bullrich para articular una mayoría con 44 senadores afines , muchos de los cuales ya habían dado su conformidad para nombrar a Michelli .

No es la única diferencia que la ex ministra mostró últimamente con la hermanísima. Al revés de la estrategia que impulsaba Karina, la jefa del bloque de senadores pretendía autorizar desde el principio que el proyecto de ficha limpia se tratara de manera separada que el de reforma política, aunque más adelante podría haber un cambio.

La hermana del Presidente rechaza la autonomía de Bullrich, que según las encuestas que consumen afuera y adentro de la Rosada, mide mejor que Milei. La senadora no solo se diferenció en el retiro del pliego, sino que intentó recuperar la bandera de la institucionalidad que defendió como presidenta del PRO. “ El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio ”, sostuvo.

¿A quién estuvo dirigido ese gesto? Bullrich intentó un acercamiento con Mauricio Macri , que -al menos en público- tomó distancia de la ex ministra. La ex ministra también direccionó sus críticas contra la gestión de Jorge Macri en la Ciudad, aunque entre el ejecutivo porteño y la ex ministra hay mucho más entendimiento y diálogo del que todos suponen.

Karina Milei bloqueó el desembarco de Diego Valenzuela en una nueva agencia de Migraciones y alentó la emancipación de Alejandra Monteoliva de su antecesora en el ministerio de Seguridad, donde hace pocas semanas se fue Federico Angelini , uno de los armadores políticos de la ex ministra.

Bullrich que este martes reaparece en una conferencia de seguridad internacional en Mendoza , había provocado a la hermana del Presidente con clips en redes con música en la que reduce a la jefa del partido violeta a un simple paneo y a hasta la califica como su súper amiga. “ Mi compromiso con este proyecto es total ”, sostuvo Bullrich, en el último párrafo de su extensa publicación en X. La frase final -sugerente- es la que más le molesta al entorno de Karina. “Y también (es total) lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, sentenció.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín