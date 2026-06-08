El Embajador británico se puso la camiseta argentina para un video previo al Mundial y se hizo viral

La Embajada Británica en Argentina sorprendió a los aficionados al fútbol con un original video que rinde homenaje a los jugadores argentinos que forman parte de la Premier League, justo en el contexto de la confirmación de la lista de 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

Concretamente, luego de que se confirmara que cinco jugadores de La Scaloneta juegan en la Premier League, en Inglaterra.

En la pieza, el embajador David Cairns se presentó en un video hecho con Inteligencia Artificial en el que luce la camiseta argentina mientras recorre emblemáticos lugares de Inglaterra, interactuando de manera virtual con los futbolistas argentinos que actualmente juegan en la liga británica.

La iniciativa, destaca la conexión entre la nación sudamericana y el fútbol inglés, un vínculo que se ha fortalecido a lo largo de los años y que trasciende los históricos conflictos políticos por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas por parte de Argentina y la guerra de 1982. De hecho, con un espíritu cultural y deportivo, el embajador usó la celeste y blanca sin ningún problema.

El video, dura aproximadamente 42 segundos , y se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, generando reacciones positivas entre los hinchas y medios de comunicación.

¡Confirmado! Son 5 los integrantes de la Selección @Argentina 🇦🇷 que juegan actualmente en la Premier League de Inglaterra. ⚽️ Y el Embajador @DSCairns no se iba a perder la oportunidad de ir a saludarlos uno por uno (y también a uno muy especial que jugó allí hace 20 años…). pic.twitter.com/7TEFkQMz94

La embajada no solo celebra la participación de los jugadores en el torneo internacional, sino que también pone de relieve la influencia y el talento argentino en el fútbol mundial.

Y muestra cómo las herramientas modernas como la inteligencia artificial pueden ser utilizadas para crear contenido atractivo y significativo.

La Premier League, que cuenta con una notable representación argentina, se erige como un puente entre culturas y un símbolo de la pasión compartida por el fútbol.

Con la llegada del Mundial, la embajada británica busca demostrar su aprecio por el talento argentino y fortalecer la relación entre ambos países en un contexto donde el deporte trasciende fronteras y une a las naciones. La iniciativa subraya la importancia de la creatividad en la comunicación y el compromiso de la diplomacia cultural en la era digital.

Fuente: Clarín