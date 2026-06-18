El drama de la mujer que denunció a su ex por abuso sexual y está esperando el juicio: “Necesito recuperar mi vida”

Lorena Candia lleva más de cuatro años en un proceso judicial que, según relató en Infobae en Vivo , le arrebató el trabajo, los vínculos y la salud. El próximo 3 de julio , su ex pareja, el médico cirujano Federico Nicolás Mazzini , coordinador de Trauma y Emergencias del Hospital Italiano al momento de los hechos, se sentará en el banquillo de los acusados.

La imputación incluye abuso sexual agravado , delito que prevé una pena de entre seis y quince años de prisión. “Necesito recuperar mi vida. Está en pausa” , dijo por las demoras del proceso judicial.

La causa llega a juicio oral tras un recorrido que Candia describió como extenuante. Fue ella quien, sin representación letrada propia, sostuvo el proceso desde el inicio. “Yo colaboro con la Fiscalía, no soy querellante, yo me hice cargo de mi propio proceso ”, explicó.

La relación con Mazzini duró más de cuatro años. La violencia, según su relato, comenzó en 2020 y se extendió hasta el 14 de marzo de 2022 , fecha en que marcó un quiebre definitivo.

Ese día, tras una discusión que volvió a escalar, Candia llamó al 911. El personal policial se presentó en su departamento y, según su testimonio, delante de los efectivos, Mazzini intentó disuadirla de avanzar con una denuncia. “ Delante de la Policía me dijo que no haga la denuncia y que lo solucionábamos nosotros. Pero yo seguí ”, relató.

Los policías separaron a la pareja: a él lo dejaron en el comedor, a ella la llevaron a la cocina, precisamente para evitar que la presionara. Al día siguiente, Candia se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y describió 19 episodios de violencia ocurridos durante la relación: amenazas, lesiones, hostigamiento, intimidaciones e instigación al suicidio. Un año después, el 8 de marzo de 2023, amplió la denuncia con cuatro hechos de abuso sexual ocurridos entre 2020 y 2022.

La carátula del expediente refleja la magnitud de los hechos denunciados: abuso sexual con acceso carnal , instigación al suicidio, amenazas, amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por el vínculo.

La acusación fue respaldada por un volumen extenso de pruebas reunidas por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°18 , a cargo del fiscal Adrián Grassi , que elevó el caso a juicio oral en mayo de 2025. El expediente incluye videos, audios, mensajes de WhatsApp, historias clínicas, informes psicológicos, registros de llamadas, documentación de la OVD y testimonios.

Pero antes de llegar a esta instancia, el camino estuvo sembrado de obstáculos. La fecha original del debate oral era el 20 de abril. Diez días antes, Mazzini presentó un escrito para solicitar la suspensión, alegando compromisos de su abogado defensor. “Mi juicio no debería estar acorde a la agenda del abogado de la defensa técnica. A mí no me lo suspende la Justicia, es un pedido de Mazzini 10 días antes porque el abogado tiene otros compromisos. Pero no es mi culpa ”, expresó Candia con evidente frustración en diálogo con Infobae en Vivo .

Esa suspensión fue la que la llevó a hacer público su caso. “ Cuando me suspenden el juicio, yo colapsé. Vengo luchando mucho por esto. Ahí es cuando yo hago público mi caso y pido, por favor, que no suspendan el juicio ”, dijo. Las nuevas fechas quedaron fijadas para el 3, 6 y 8 de julio .

Al margen del calendario judicial, el testimonio de Candia recorre el interior de una relación marcada por el ciclo de la violencia . La conoció por internet. Al principio, según describió, era una persona completamente diferente. “Cuando comienza la violencia, teníamos semanas de estar muy bien y otras de estar muy mal. Y yo siempre tenía la esperanza de que termine la violencia ”, recordó.

No convivían, pero la dinámica de control era permanente. Contó que después de cada episodio venía el pedido de perdón y lo que los psicólogos le explicaron como la “luna de miel” : ese período de calma relativa que alimentaba la esperanza de que la situación cambiara.

Lo que Candia describió con más detalle fue el mecanismo de manipulación psicológica que Mazzini ejercía sobre ella. Él se valía de su condición profesional como herramienta de dominación. “Yo soy un prestigioso cirujano del Hospital Italiano y si te digo que estás loca, estás loca, eso no pasó” , le decía, según relató. Cuando la golpeaba contra la pared, le preguntaba: “Lorena, ¿por qué te golpeás sola?” .

El maltrato siempre ocurrió en privado. Con el tiempo, Candia quedó aislada de amigos y vínculos. “Yo llegué a creerle, porque yo ya estaba aislada de mis amigos, de mis vínculos. Yo me quedé sola” , reveló.

Ese aislamiento fue el terreno sobre el que creció la duda. “Me costó mucho sacarme esta sensación de que la loca no era yo. Yo creí que estaba loca”, dijo. Y fue precisamente una confesión de Mazzini la que terminó de quebrar esa duda: “Cuando él dice ‘cómo te puedo resarcir por todo el mal que te hice’ y reconoció todo, en mí hubo algo que se despertó y llamé a la Policía” .

Aun así, el miedo no desapareció con la denuncia. El 14 y 15 de marzo, Mazzini la llamó en reiteradas ocasiones para que desistiera. “Nadie te va a creer”, le había dicho antes. “Realmente yo pensé que nadie me iba a creer”, admitió Candia.

Las consecuencias físicas y emocionales del proceso quedaron expuestas en su relato. Dejó de trabajar, desarrolló ataques de pánico , crisis de angustia, incontinencia y un aislamiento que la alejó de todo su entorno. “No volví a tener una pareja, le tengo miedo a los hombres, me es difícil vincularme con la gente”, contó. A sus 47 años, describió una vida en pausa: “ Tengo 47 años. No puede ser que yo padezca de incontinencia cuando estoy muy mal, o que esté angustiada o que tenga dolor de pecho todo el tiempo ”.

“ Hace 4 años, tres meses y 4 días que estoy luchando para llegar al juicio oral. Yo no pido un privilegio, pido un derecho como denunciante ”, cerró Candia ante Infobae en Vivo . Su pedido fue que el caso se visibilice y que haya una condena.

Fuente: Infobae