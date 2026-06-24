El desgarrador relato del padre del adolescente asesinado en Almirante Brown: “Se me murió en los brazos”

El crimen de Lautaro Fabrizio Lionel Servín , el adolescente de 17 años asesinado por motochorros cuando iba camino a la escuela junto a su papá, conmocionó a Almirante Brown.

En diálogo con Telenoche , Marcelo Servín -el padre de la víctima- reconstruyó el brutal ataque y contó el dramático momento en el que su hijo recibió los disparos que le costaron la vida.

“ Se me murió en los brazos ”, expresó al recordar los últimos momentos de Lautaro. Según contó, los delincuentes volvieron después del primer ataque. “Veo que vienen dos motos de atrás mío. Se baja uno con el arma en la mano, se me abalanza encima y efectúa tres disparos. Yo me tiro al piso como si me hubiera pegado y ellos se empiezan a ir ”, contó el hombre.

De acuerdo con su relato, cuando los ladrones se alejaban, Lautaro se acercó para ayudarlo . “Mi hijo vino, me quiso levantar porque pensó que me había pasado algo. En ese momento escucho que dicen: ‘Está vivo, está vivo’, y vuelven para acá ”, recordó.

Fue entonces cuando ocurrió la escena que más lo marcó. “Él se les tiró encima. No me dejó llegar a cubrirlo yo a él. Él me cubrió a mí. Le dispararon y uno de los tiros le dio en el corazón . Se me murió en los brazos”, manifestó.

Marcelo aseguró que los atacantes actuaron con la intención de matar. “Mi hijo estaba encima de ellos porque me estaba defendiendo. Le pegaron dos tiros más cuando estaba en el piso ”, sostuvo.

Además, destacó el gesto de su hijo en medio del ataque. “ Él dio su vida por mí . Yo estaba tratando de dar mi vida para que a él no le pasara nada, y él dio la suya para que a mí no me hicieran nada”, dijo.

Mientras atraviesa el dolor por la pérdida, el hombre se mostró esperanzado en que los responsables sean detenidos . “Los están buscando. Toda la municipalidad y la policía se movieron muy rápido. Sabemos que esto lleva tiempo, pero esperamos que sea lo más rápido posible. No por mí, sino por mi hijo”, afirmó.

El crimen ocurrió cerca de las 7:40 del martes, cuando Lautaro y su padre caminaban por la calle Rivadavia, entre Torcaza y Benteveo, rumbo a la escuela. Según la investigación, dos motochorros armados intentaron asaltarlos y abrieron fuego .

Tras el ataque, un vecino trasladó al adolescente de urgencia al Hospital Oñativia. Los médicos detectaron una herida de bala en la espalda, a la altura del hombro izquierdo, pero no lograron salvarle la vida .

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 descentralizada de Almirante Brown. Mientras tanto, los investigadores analizan cámaras de seguridad y reúnen testimonios para identificar y detener a los autores del asesinato.

Fuente: TN