Acusan a un joven de fingir que asistía a un adolescente herido para robarle sus pertenencias durante la tragedia de Mar del Plata

El drama que dejó el choque de un colectivo contra el skatepark de la rambla en Mar del Plata sumó un episodio que generó fuerte repudio. La familia de Julián Gómez, el adolescente de 15 años que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), denunció que un joven fingió asistirlo tras el impacto y luego le robó el celular, la campera y las zapatillas mientras se encontraba gravemente herido.

Según relataron allegados a la víctima, el sospechoso se acercó a Julián pocos minutos después del accidente, en el que murió su novia, Guadalupe, de 18 años.

“ Intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar ”, explicaron desde el entorno del joven a 0223 .

De acuerdo con el relato, el desconocido logró comunicarse con la madre del adolescente, pero después de esa llamada el teléfono dejó de responder. “ Aprovechó la situación y le robó el celular, la campera de abrigo y las zapatillas ”, denunciaron.

La acusación es aún más grave por el contexto en el que habría ocurrido. “ No le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia Guadalupe, que había fallecido en ese momento ”, aseguraron los familiares.

A partir de videos registrados en los instantes posteriores al impacto, la familia logró identificar al joven que habría cometido el robo. Según indicaron, varios testigos creyeron inicialmente que se trataba de un amigo de Julián por la confianza con la que se movía entre las víctimas.

Sin embargo, con el paso de las horas comprobaron que nadie de su círculo cercano lo conoce .

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales con el objetivo de obtener datos que permitan identificarlo. De acuerdo con la descripción aportada por la familia, el sospechoso vestía una campera negra de la marca Adidas al momento del hecho.

Mientras Julián continúa internado recuperándose de las graves heridas sufridas en la tragedia, amigos y allegados iniciaron además una colecta solidaria para asistir a su familia, oriunda de Chaco, que permanece en Mar del Plata acompañándolo durante su recuperación.

Mientras avanza la investigación, declaró el chofer del colectivo de la línea 532 que se subió a la vereda, atropelló a varias personas, mató a una mujer y dejó varios heridos en Mar del Plata.

El conductor, identificado como Mariano Miralles de 30 años, habló ante el fiscal Germán Vera Tapia y afirmó: “Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada” .

Entre lágrimas, el colectivo ofreció sus condolencias a las víctimas y dijo que realizaba el recorrido habitual cuando se produjo la falla mecánica del colectivo, en la dársena de Boulevard Marítimo, entre Rivadavia y San Martín.

Cuando terminó la audiencia, a la que llegó en condición de aprehendido y acompañado de su abogado, Miralles recuperó su libertad.

Ahora, el fiscal Vera Tapia espera los peritajes para avanzar en el esclarecimiento del hecho. La versión brindada por Miralles se condice, por lo pronto, con los testimonios de las tres pasajeras con las que se había entrevistado después del accidente.

El fiscal considera que el accidente fatal frente al skatepark habría sido causado por una falla mecánica en la dirección del ómnibus.

“El volante giraba, pero no giraban las ruedas . Aparentemente, no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. El extremo de la dirección quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, señaló Vera Tapia en diálogo con LU6 Radio Atlántica .

En ese sentido, sostuvo: “Hay que comprobar todo , pero la VTV estaba vigente y tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo . La unidad no era de las nuevas, pero tampoco era muy vieja; la Policía Científica me va a tener que determinar cómo se encontraba”.

En otro pasaje de la entrevista, el fiscal contó que habló con testigos que iban a bordo de colectivo y estos manifestaron que el chofer conducía a velocidad normal, respetaba las paradas, frenaba en los semáforos y que notaron antes de la dársena que algo había pasado.

Por último, Vera Tapia confirmó también que el chofer había sido trasladado a la comisaría cuarta después del accidente. “Lo tuvimos que sacar de ahí (estaba encerrado en la unidad) al chofer porque lo querían linchar”.

Fuente: TN