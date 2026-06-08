El curioso video de Patricia Bullrich para responder a las críticas con un tema popularizado por Tita Merello

La senadora Patricia Bullrich irrumpió en las redes sociales con un llamativo video filmado en la Cámara alta para responder las críticas que recibe del arco político.

En la imágenes, se ve a la legisladora en distintas sesiones del Senado mientras de fondo el clásico tango Se dice de mí , la icónica pieza musical compuesta originalmente por Francisco Canaro (música) e Ivo Pelay (letra) y popularizó Tita Merello. Bullrich eligió una versión de La Joaqui .

De esa manera Bullrich apeló a la ironía de la canción para responder de manera directa a los recurrentes cuestionamientos sobre su camaleónica trayectoria política , que incluye su juventud en la Juventud Peronista y Montoneros , su posterior liderazgo en el PRO y su actual rol clave como aliada de Javier Milei en La Libertad Avanza.

“Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan

Patricia Bullrich compartió el video en un momento de tensión con el Gobierno de Javier Milei tal punto que la semana pasada le ofreció su renuncia como jefa del bloque, pero el primer mandatario se la rechazó.

Al igual que ocurrió con el caso de Manuel Adorni , la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado se desmarcó de una decisión tomada por el Presidente .

En la última oportunidad, se diferenció del retiro del pliego de María Verónica Michelli , candidata a jueza federal de La Plata. Los hermanos Milei ordenaron quitarle el apoyo a Michelli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , quien investigó el caso $LIBRA y la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

No es la primera vez que se diferencia de una instrucción presidencial o deja trascender sus matices con el proyecto político del oficialismo. Ya lo hizo el año pasado, cuando pidió correr a José Luis Espert de la campaña bonaerense por las denuncias en torno a su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado , condenado por lavado y fraude en Estados Unidos.

Bullrich también marcó distancia en las últimas reuniones de Gabinete , donde blanqueó que avala la idea de apurar los acuerdos electorales con los gobernadores aliados para robustecer el programa económico y generar confianza en los mercados. Karina Milei y Martín Menem objetaron su planteo.

Al actuar de ese modo, Bullrich fideliza una porción del universo de votantes antikirchneristas que miran con atención los asuntos institucionales y las sospechas de corrupción.

A pesar del evidente desafío, Bullrich no tiene en mente el armado de un proyecto propio para 2027, según pudo saber LA NACION a través de un interlocutor habitual de la senadora. Solo contemplaría volver a la pelea nacional si Milei se bajara de la carrera de 2027, un escenario improbable en la actualidad.

Fuente: La Nación