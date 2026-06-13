El caso del docente condenado por abusar sexualmente de ocho alumnos salió a la luz por una clase de ESI

Un docente mendocino fue condenado a cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de sus alumnos . José Naim Jofré , de 37 años, admitió los hechos este jueves cuando iba a empezar el juicio en su contra.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024 en la escuela Rubén Darío, en Desaguadero, y salieron a la luz durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) . Las víctimas fueron estudiantes de entre 11 y 13 años.

De acuerdo con la investigación, el maestro aprovechó su posición de autoridad para abusar de menores de quinto y sexto grado , cursos que tuvo a cargo durante el periodo de tiempo que trabajó en la institución.

Según el relato de las víctimas, los abusos ocurrían cuando se acercaban a su escritorio para realizar consultas o pedir ayuda con las tareas escolares. En ese contexto, Jofré les tocaba las manos, las piernas y las partes íntimas .

A su vez, el docente manipulaba psicológicamente a sus estudiantes. A algunas nenas les decía frases como: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen” .

Uno de los episodios más graves denunciados fue que en una oportunidad amenazó a una estudiante con no dejarla izar la bandera si antes no miraba un video pornográfico .

Otra de las estrategias de manipulación que utilizó el maestro para evitar que los menores hablaran, fue contarles una historia sobre un maestro que fue malinterpretado por sus alumnos, y les pidió que no malinterpretaran sus abrazos , según informó Diario Uno.

Finalmente, los abusos salieron a la luz durante una clase de ESI brindada por otra docente de la institución. Allí, los estudiantes se animaron a contar los padecimientos y la maestra realizó la denuncia correspondiente .

Jofré se escapó y las autoridades lo detuvieron en agosto del año pasado en Tierra del Fuego. Esta semana, el tribunal lo condenó a cuatro años de prisión por abuso sexual simple agravado por su rol de educador .

Fuente: TN