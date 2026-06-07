Ecuador goleó a Guatemala: probó variantes, se aprovechó de un error del arquero rival y llega al Mundial con un invicto de 19 partidos

Ecuador goleó 3-0 a Guatemala este domingo ​en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus (Ohio), donde disputó su último partido amistoso previo al Mundial de Norteamérica 2026. Para la Tricolor convirtieron Jordy Caicedo (a los 19 minutos del primer tiempo, de penal), Nilson Angulo (a los 18 de la segunda etapa) y Pervis Estupiñán (a los 33 minutos del segundo período). El entrendor Sebastián Beccacece venía siendo cuestionado por los hinchas pese a que los resultados no eran malos, pero al menos consiguió un resultado global que le da tranquilidad al plantel para el corto plazo.

A tal punto que la Tricolor llegará al Mundial con un invicto de 19 partidos: acumuló ocho victorias y once empates en los cotejos por las eliminatorias sudamericanas y en los amistosos de cara a la Copa del Mundo. Ecuador había sellado su pasaporte para su quinto Mundial como segundo en la eliminatoria, con 29 puntos, detrás del Argentina (con 38) y al que venció 1-0 en septiembre de 2025 en la última fecha de las Eliminatorias.

La selección ecuatoriana integra el Grupo E de la Copa del Mundo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que Guatemala no se clasificó a la cita máxima del planeta fútbol. En el conjunto vencedor fue titular Kendry Páez , de flojo desempeño en River. Incluso sería uno de los 15 futbolistas que el club millonario renegociaría. En su caso, se rescindiría el préstamo con Chelsea, de Inglaterra. No se lució ante un rival accesible como Guatemala, aunque intentó y probó con un remate de media distancia que se fue por encima del travesaño, y aparece como una de las variantes de recambio para el DT argentino.

Caicedo, delantero de Huracán que tuvo aportes destacados en el último torneo Apertura, destrabó el marcador con tanto de penal tras una falta sobre Alan Minda: Minda sintió un roce y cayó en el área tras ingresar controlando el balón con la intención de rematar un pase profundo de su compañero Jordy Alcívar. No pareció un contacto lo suficientemente fuerte como para interpretarlo como infracción, pero el juez Marco Antonio Ortiz Nava lo sancionó como penal. El centrodelantero lo resolvió con un derechazo bajo, al lado izquierdo del arquero Nicholas Hagen.

En numerosas ocasiones el equipo centroamericano erró en la contención de la pelota, por lo que sobre el final del primer tiempo volvió a poner su arco en peligro. Entonces, el ecuatoriano Jeremy Arévalo tomó un pelotazo largo de Yaimar Medina desde la banda izquierda para girar y disparar hacia el arco, pero la pelota impactó en el travesaño.

Aunque jugó de blanco, la Tricolor se divirtió en el último amistoso previo al Mundial norteamericano, partido en el que en la primera parte brillaron por su ausencia figuras como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, que fueron preservados por Beccacece .

Angulo amplió a 2-0 la victoria ecuatoriana a los 28 del segundo tiempo, cuando saltó para cabecear un centro de Angelo Preciado desde la derecha. Y a 12 minutos del final, Estupiñán estuvo atento para registrar el 3-0 desde media distancia tras aprovechar un error del arquero adversario: Hagen abandonó su arco apurado para rechazar un pelotazo de Gonzalo Plata a la espalda de su primer defensor central, cuando estaba en la mitad de cancha. Estupinán leyó la jugada y, desde 30 metros, le marcó un golazo de emboquillada.

“Este es un partido que nos da confianza de cara al Mundial”, dijo Estupiñán en declaraciones a la agencia AFP, quien además se mostró “contento por el trabajo de todo el equipo”. “Sabemos que (en el Mundial) no va a ser fácil, pero si nos acostumbramos siempre a ganar creo que vamos a estar más cerca del objetivo” de mejorar el papel cumplido en Alemania 2006, donde Ecuador alcanzó los octavos de final. “Vamos a dar el máximo de nosotros por todo el país”, señaló Estupiñán. “Estamos seguros de que vamos a hacer las cosas bien”, enfatizó.

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Fuente: La Nación