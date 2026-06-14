Echaron a un histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino: el gobernador lo acusó de “ñoqui” y frenaron su jubilación

El Gobierno de Neuquén despidió a Rodolfo Kaiser , ex presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y dirigente de larga trayectoria dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN), en el marco de la política de "tolerancia cero" contra las irregularidades en la administración pública que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.

La decisión se conoció este fin de semana y fue presentada por la gestión provincial como un nuevo paso en su estrategia de saneamiento del Estado .

El Gobierno neuquino despidió al funcionario y dirigente de larga trayectoria dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

“Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN” , expresó el gobernador durante un acto.

Kaiser es una figura conocida de la política neuquina. Durante años estuvo al frente del IPVU, organismo encargado de las políticas habitacionales de la provincia, y en 2015 fue candidato a diputado nacional por el MPN.

Además, apareció involucrado en otras controversias administrativas, cuando en 2018 el Tribunal de Cuentas lo condenó a reintegrar más de 11 millones de pesos por no haber justificado gastos realizados durante su gestión en el organismo , mientras que también fue investigado por presuntas irregularidades en contrataciones de obras públicas.

Aunque el exfuncionario rechazó en su momento esas acusaciones, el nuevo episodio volvió a colocarlo en el centro de la escena política neuquina.

“Lo que estaba pasando era político con privilegios, jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias, ahora estamos comprando las camionetas para el Estado; ñoquis por todos lados; hoy terminamos echando a uno que precisamente manejó Viviendas muchos años”, afirmó el mandatario provincial.

Durante un acto oficial, Figueroa utilizó el caso de Kaiser como ejemplo de las prácticas que, según sostiene, busca erradicar de la administración provincial.

“Ese ñoqui no sólo cobró sin trabajar, sino que además pretendía jubilarse por el ISSN”, afirmó el mandatario, quien vinculó la medida con la eliminación de privilegios, las jubilaciones especiales y la reducción del gasto político. De acuerdo con la versión oficial, el exfuncionario percibía un salario sin prestar tareas efectivas y avanzaba en un trámite jubilatorio al momento de su cesantía.

Fuente: Clarín