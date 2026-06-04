Dramático robo en Lanús: le apuntaron con un arma en la cabeza y se llevaron su camioneta

Un hombre de 62 años fue asaltado por tres delincuentes que lo sorprendieron cuando salía de su casa en Lanús . Tras apuntarle con un arma en la cabeza, le robaron la camioneta y todas sus pertenencias. El hecho ocurrió a metros de donde le robaron al suegro del futbolista Nahuel Molina .

El violento episodio sucedió el martes alrededor de las 21 en la intersección de las calles Damonte y Eva Perón. Toda la secuencia quedó registrada por varias cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver con claridad cómo actuaron los asaltantes.

Néstor, la víctima, había salido de su casa y fue se estaba por subir a su camioneta Volkswagen Amarok, cuando fue sorprendido por uno de los delincuentes, que lo encañonó de inmediato. En cuestión de segundos, otros dos cómplices se sumaron al robo.

Durante todo el asalto, los ladrones le apoyaron el arma en la cabeza, incluso mientras lo revisaban. En las imágenes también se escucha cómo el hombre les repetía: “No tengo nada más”, mientras era despojado de sus pertenencias.

“Me apuntaron y ahí fue todo. Me sacaron todo y se subieron a la camioneta ”, relató la víctima al aire de TN . Según explicó, los delincuentes actuaron a cara descubierta y con total impunidad.

Además de la camioneta, los asaltantes se llevaron el celular, dinero en efectivo, documentación y las llaves de su casa, lo que obligó a la familia a cambiar las cerraduras por temor a que regresaran.

Vecinos de la zona aseguraron que los robos son frecuentes y que viven con miedo desde hace años. “Nací acá, no nos queremos ir del barrio porque somos de acá. Alguien tiene que hacer algo. Lanús es una zona liberada” , expresó Gabriel.

Incluso señalaron que en las horas previas, los mismos delincuentes habrían asaltado un supermercado cercano. Hasta el momento, la camioneta no fue recuperada y no hay detenidos.

Fuente: TN