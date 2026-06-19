“¿Dónde está mi celular'”: la insólita pelea entre hermanos y dos cuchillazos letales en simultáneo

San Clemente es un bello pueblo cordobés del Valle de Paravachasca con 200 habitantes registrados pero un millar de casas de fin de semana. Allí se conocen todos. Por eso lo que ocurrió por estas horas impactó a los vecinos de la zona, con la pelea entre dos hermanos, en un paraje rural, que terminó con ambos muertos a cuchilladas.

Eran las 4.40 de la madrugada del domingo 14 de junio cuando le avisaron por teléfono del hecho al actual presidente comunal, Humberto "Coco" Ledesma , quien en las elecciones de junio de 2023 se impuso con 70 votos, apenas por delante de sus competidores, que tuvieron 63 y 58 respectivamente, además de los 28 en blanco.

Para llegar al lugar, desde el pueblo, hay que tomar caminos internos y lleva más de media hora. Cuando se presentaron los policías y los funcionarios policiales, el cuerpo de Germán Cuello, de 51 años , estaba afuera de la casa. Tenía un puntazo en las costillas.

Adentro encontraron muerto a Sergio Cuello (52) , con un cuchillazo en el pecho. La mamá de ambos, Manuela, de 71 años, estaba en shock. También se encontraban la pareja del menor de los hermanos y su hijo, que dormían cuando sucedió todo.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Clarín , comieron un asado y los hombres lo regaron con bastante alcohol . Creen que esto fue un disparador de lo que pasaría más tarde.

" ¿Dónde está mi celular? ", preguntó insistentemente el más joven de los Cuello, quien creía que su hermano se lo había sacado. Hubo insultos cruzados y el teléfono apareció: se le había caído adentro de la casa. Pero los reproches continuaron, quizás por viejas diferencias, y todo terminó de manera violenta.

Manipular cuchillos es una cualidad de los hombres de campo. Y los Cuello -dos de seis hermanos varones, cuyo padre ya falleció- no eran la excepción, con una vida ligada a las tareas rurales, el manejo de hacienda, las jineteadas, la jardinería y la construcción.

Lo que creen es que los dos se lanzaron las puñaladas de manera simultánea . "Se desconocieron y se metieron un puntazo, uno murió en el acto, otro caminó hasta la vereda y cayó muerto", contó una fuente a Clarín .

Las pericias que ordenó la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, Turno 2, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, indican que no hubo acciones de terceros en el caso.

Al pueblo de San Clemente lo atraviesa la ruta provincial S271 , por donde pasan muchos motociclistas, la principal preocupación de las autoridades porque suelen repetirse los accidentes de quienes no conocen el lugar.

El senderismo y la pesca de truchas son dos de las actividades predilectas de los turistas, que buscan sus arroyos (Las Tazanas y Las Granadinas) y ríos (San José, Suela y San Pedro).

"Cuellito", como le decían al mayor de los hermanos, mostraba en sus redes sociales su destreza en las jineteadas y su pasión por las costumbres criollas.

"Fue un buen muchacho, yo lo conocía de toda la vida. Ahora estaba como peón en una obra con uno de sus dos hijos", afirmó uno de sus amigos a Clarín .

Según el sitio de noticias Alta Info , Germán cumplía con diversos trabajos rurales, como el manejo de hacienda. Actualmente vivía en Tanti con su familia y formó parte del Fortín Gaucho San Clemente.

"Eran dos muchachos camperos ", describió uno de sus allegados.

En un comunicado de prensa, la Comuna de San Clemente expresó su " más profundo pesar por el trágico fallecimiento " de los dos hermanos.

" En este doloroso momento, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con respeto y solidaridad ante tan irreparable pérdida ", indicaron.

Y reafirmaron "su compromiso con la paz social, el respeto mutuo y el acompañamiento a todos los vecinos en momentos de profundo dolor como el presente".

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín