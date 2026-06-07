Dolor en Santa Fe: cuatro muertos en un choque frontal entre una camioneta y un auto

Cuatro personas murieron en un trágico choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Prisma sobre la el kilómetro 17 de la ruta provincial 94, en la localidad de Teodelina, en Santa Fe.

El impacto se produjo este viernes a la altura de la curva de García Varela cerca de la entrada a la ciudad , aunque los motivos todavía se desconocen las circunstancias que propiciaron el accidente . Luego del choque, ambos vehículos volcaron y todas las personas involucradas murieron.

Acudió personal de Bomberos Voluntarios de Teodelina y efectivos de la Comisaría 7° de Teodelina (depediente de la Unidad Regional VIII). Tras el accidente, la ruta quedó cortada durante varias horas para relaizar las pericias correspondientes y la zona luego quedó en disponibilidad del Poder Judicial .

A bordo de la Hilux blanca iban el piloto de turismo promocional, Patricio Galván (34 años), su padre Gerardo (63) y Ezequiel Antonio 'Joni' Kuzic (46), un empleado de la familia, informó Radio Jota .

Mientras que en el Prisma negro se encontraba Hugo Sangiacomo , bombero retirado y cuartelero de los Bomberos de Villa Cañas , cuyo cuerpo activo cuenta con 33 integrantes. "Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino", señalaron desde la institución, a la que perteneció durante 35 años.

Los restos de Sangiacomo eran velados este sábado en el cuartel de bomberos de Villa Cañás, según lo informado por el portal santafesino Sur24 .

Este sábado, el cuartel planeaba realizar una cena baile por el Día del Bombero Voluntario (2 de junio), que fue suspendida por duelo . Según el vicepresidente de la Comisión Directiva, Horacio Pereyra, ya se habían unas 500 tarjetas vendidas (con precios que iban desde los 10.000 hasta los 30.000 pesos) para mejorar la infraestructura del cuartel.

Fuente: Clarín