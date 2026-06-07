Premio Docentes que Inspiran: quiénes son los 24 semifinalistas de la sexta edición

La iniciativa de Clarín y Zurich que destaca a los docentes que impactan positivamente dentro y fuera del aula ya tiene a sus 24 semifinalistas . Un comité formado por miembros de la Fundación Varkey estuvo a cargo de la selección de entre más de 2.500 postulaciones llegadas de todo el país.

Los 24 semifinalistas representan 12 provincias que van desde Jujuy hasta Río Negro, y trabajan en niveles y contextos muy distintos: dos en nivel inicial, cinco en primaria y 17 en secundaria. Diez están en centros urbanos y nueve en zonas rurales. Buenos Aires encabeza la lista con la mayor cantidad de seleccionados; Salta y Córdoba aportan tres cada una; Chaco, Misiones, San Luis y Santa Fe, dos; y Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán, uno. De los 24, 15 son mujeres y 9 son hombres.

Cada uno de los 24 semifinalistas posee una historia diferente y desarrolla su propio método de enseñanza, de acuerdo al contexto y a las necesidades que se presentan. En Chaco, una docente enseña la lengua materna Qom en una comunidad indígena, en Tilcara, un profesor de instrumentos andinos se propone preservar la música popular y en Santa Fe una docente creó un Radio Taller que da voz a los estudiantes y fortalece su autoestima. Pero a pesar de las diferencias, todos comparten el mismo compromiso y la pasión por transformar la vida de los estudiantes.

Juana Roxana Acosta – Colonia Delicia, Misiones

Jonathan Andrés Brito Rodríguez – Pozuelos, Santiago del Estero

Docente de tecnología de nivel secundario.

Emilio Martín Chavesta – Córdoba Capital

Docente de Música y Director del Coro Juvenil Mixto

E.E.P N°793 Don Carlos Arnaldo Jaime

Docente de primaria de múltiples asignaturas en contexto rural.

Aulas Satélites N°1 y N°3 – Escuela 640 Gral. Enrique Mosconi

Docente de primaria de múltiples asignaturas en contexto rural.

Priscila Edwards – San Carlos de Bariloche, Río Negro

Docente de Ciencias Naturales y Biología de nivel primario y secundario.

José Francisco Fernández Garnica – Salta Capital, Salta

Sistema Virtual de Formación a Distancia N°9002

Docente de TICs de nivel secundario para jóvenes y adultos.

Docente de informática de nivel secundario.

María Noelia Gómez – Santa Fe Capital

Escuela Técnica N°8122 Nuestra Señora de Lourdes

Docente de nível secundario de producción y realización comunicacional.

Analia Gozzarino – Río Cuarto, Córdoba

Docente de inglés de nivel secundario

María Isabel Hidalgo – Morón, Buenos Aires

Docente Ciencias Sociales de nível secundario

Daniela Cecilia Insaurralde – Corrientes Capital

Docente de lengua y ciencias sociales de nivel primario

María José Lanza – Los Nogales, Santa Fe

Docente de primaria de múltiples asignaturas en contexto rural.

Elina Leonhart – El Trapiche, San Luis

Centro Educativo N°5 Senador Alfredo Bertín

Docente de geografía de nivel secundario

Guillermo David Martínez Cabrera – Tilcara, Jujuy

Docente de secundario de música para el repertorio musical popular.

Vanesa Anabel Meza – Pampa del Indio, Chaco

Jardín de Infantes N°204 Divino Niño

Docente de lengua materna Qom de nivel inicial

Natalia Mignacco – Agustina, Buenos Aires

Docente de matemática de nivel secundario

Ivana Morelatto – Guaymallén, Mendoza

Docente de geografía de nivel secundario.

Franco Javier Ortiz – Belén de Escobar, Buenos Aires

Docente de Introducción a la Física de nivel secundario.

Romina Evelin Ortiz – San Luis Capital

Docente de Estadística de nivel secundario

Mariana Andrea Pérez – San Nicolás, Buenos Aires

Docente de interculturalidad de nivel inicial

Víctor Daniel Vallejo – General Güemes, Salta

Colegio N°5007 Dr. Facundo de Zuviría

Docente de Economía de nivel secundario

Juan Pedro Vega Cruz – Salta Capital

Colegio Secundario Rural mediado por TIC N°5240

Docente de Tecnología y matemáticas de nivel secundario

Víctor Daniel Zanotta – Delfín Gallo, Tucumán

Escuela Secundaria Técnica Ingeniero Antonio María Correa

Docente de operación y mantenimiento de equipos electromecánicos.

El ciclo continúa con la elección de los seis finalistas, a cargo de un jurado integrado por miembros de Conciencia, Cimientos, Cippec, Enseñá por Argentina, Educar 2050, Argentinos por la Educación y Fundación Noble.

En la etapa final se definirá al Docente Inspirador del año y a las dos menciones especiales. Los tres recibirán un total de 32 millones de pesos en premios.

El Premio Docentes que Inspiran ya destacó el trabajo de 30 docentes de 11 provincias y acumuló más de 12.000 postulaciones en sus primeras cuatro ediciones. Para seguir las novedades del premio, se puede visitar www.docentesqueinspiran.com.ar o las cuentas de Instagram y Facebook @docentesqueinspiran.

Fuente: Clarín