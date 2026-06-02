Diputados debate el Súper RIGI y la Ley de Lobby: el oficialismo quiere sesionar antes de fin de mes

El oficialismo de Diputados reunió este martes a los jefes de las bancadas aliadas para diseñar el cronograma de trabajo de junio, mes del Mundial , en el que buscarán mostrarse activos. Este miércoles empieza el debate en comisiones del Súper RIGI y la Ley de Lobby. Buscarán sesionar en tres semanas.

Del encuentro en la oficina de Presidencia participó también Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, que será quien expondrá mañana en el plenario convocado para las 15 por Súper RIGI, la prioridad que se fijó el oficialismo en Diputados.

González explicó algunos puntos y recibió comentarios y sugerencias. Legisladores tanto del PRO como de la UCR hacen hincapié en los beneficios impositivos que podrían afectar las cuentas de las provincias y municipios y como en este caso los distritos no es que pueden decidir adherir o no (como ocurrió en el RIGI) algunos señalan que deberían tener alguna forma de incidencia.

El plenario de Presupuesto, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva será conducido por el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch y además de González expondrá Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.

El Súper RIGI busca captar inversiones a partir de los 1.000 millones de dólares en sectores que no se desarrollen actualmente en el país o estén en fase experimental. Concretamente apunta a negocios de Inteligencia Artificial, producción de baterías de litio; de autos eléctricos; entre otros.

Como incentivo, hay reducciones del Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada, menor carga sobre dividendos, exenciones de derechos de importación y exportación, y rebajas en contribuciones patronales.

Una hora antes, a las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General -comisiones que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio- para discutir el proyecto "Régimen de Gestión de Intereses", que envió la Casa Rosada. Como orador estará Diego Marías, que forma parte del ministerio de Interior, que conduce Diego Santilli, como titular de la Dirección Nacional de Reforma Política.

La iniciativa conocida como "Ley de Lobby" plantea "garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales".

Para eso, crea un Registro Público de Gestores de Intereses, "de acceso público, gratuito y digital, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

El objetivo de La Libertad Avanza es tener dos reuniones informativas sobre estos temas y dictaminar los proyectos para votarlos antes de fin de mes. La fecha dependerá de cuán rápido se logren los consensos pero apuntan al 18 o 24 de junio.

Además de Súper RIGI y Lobby, la sesión incluiría acuerdos internacionales y los dos proyectos que debería dar media sanción el Senado este jueves: el acuerdo con los holdouts (que tiene al 30 de junio como fecha límite para su aprobación ) y la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -impulsada por el ministro Federico Sturzenegger- que quedó diluida tras las modificaciones del Senado.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín