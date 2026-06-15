Detuvieron a una mujer acusada de envenenar y matar al empresario amigo de Martín Menem

Una mujer acusada de envenenar a Daniel Antonio Osorio Peñaloza , el empresario amigo de Martín Menem, fue detenida en el partido de José C. Paz en un operativo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Según pudo conocer TN , la sospechosa, identificada como Analía Olmedo (33) , fue captada por las cámaras al salir del edificio donde murió Osorio Peñaloza y las autoridades la califican como “autora material del homicidio”. En las próximas horas, la mujer será indagada por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González, quien interviene en la causa.

La acusada fue capturada en la esquina de las calles Serrano y Solís, en un procedimiento solicitado por el fiscal encargado del caso, Eduardo Cubría.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN