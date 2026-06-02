Detuvieron a un expolicía de la ciudad de Buenos Aires condenado a siete años de prisión por abuso sexual

La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo este viernes a Facundo Sánchez Aguilar , un exoficial mayor de la Policía de la Ciudad condenado a siete años de prisión por abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal , en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo .

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí , en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril , tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos , dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja ,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 .

El fallo señaló que el testimonio de la denunciante, corroborado por otros elementos de prueba, resultó veraz y consistente. También avaló la valoración probatoria realizada por la instancia anterior y descartó los planteos defensivos.

La Cámara remarcó que la ausencia de resistencia no implica consentimiento cuando los hechos ocurrieron en un contexto de subordinación y “coacción” . La decisión judicial sostuvo que no puede leerse como consentimiento cuando existió “ asimetría de poder ”.

El tribunal también sostuvo que la demora en denunciar es frecuente en este tipo de casos , en especial dentro de ámbitos institucionales donde la víctima puede temer represalias o descreimiento .

Esa fue la respuesta central del tribunal ante la discusión planteada en el expediente: la condena quedó confirmada porque los jueces consideraron acreditados los abusos y entendieron que la reacción de la víctima debía analizarse a la luz de la relación de poder existente, no como un indicio de aceptación.

Según el fallo judicial, los hechos ocurrieron en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo . El primer episodio fue en diciembre de 2022 , cuando Sánchez Aguilar hizo entrar a la víctima, una agente recientemente incorporada a la fuerza, a un cuarto de limpieza, cerró la puerta y “la obligó a realizarle sexo oral bajo la amenaza de aplicarle sanciones disciplinarias en caso de negarse” , informó el comunicado de la Policía Federal Argentina.

Meses después, el 18 de junio de 2023 , volvió a hostigarla cuando ambos estaban solos en la dependencia. En esa ocasión, le dijo: “ es el Día del Padre, ¿no hay regalo para mí? Pero no quiero que me compres nada ”. Luego, el hombre se bajó los pantalones, exhibió sus genitales y la manoseó . Esto ocurrió también en el interior de la Comisaría Vecinal N°14 de la Policía de la Ciudad, situada sobre la Avenida Santa Fe al 4000.

La sentencia tuvo por probado que el acusado se aprovechó de la inexperiencia de la joven y de la relación de subordinación, ya que cumplía funciones de instructor . El tribunal también valoró como agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima y el impacto emocional de los hechos.

A eso sumó las consecuencias laborales derivadas del caso: una licencia prolongada, su traslado y la estigmatización dentro de la fuerza . Esos elementos integraron la evaluación judicial que derivó en la pena de siete años .

A medida que avanzaba la causa, Sánchez Aguilar se dio a la fuga con paradero desconocido. En ese marco, la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja a cargo del Dr. José María Campagnoli , secretaría del Dr. Juan Pablo Bello , convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

A partir del análisis de bases de datos oficiales, registros de organismos públicos y cruces de información con empresas de telefonía, los investigadores identificaron varios domicilios vinculados al acusado. Uno de los puntos de rastreo fue un inmueble ubicado en la ciudad de La Plata .

Con la anuencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 a cargo de la Dra. Valeria Rico , Secretaría de la Dra. Verónica Potes , los uniformados montaron un operativo en las inmediaciones de dicho domicilio, el cual se ubica sobre la calle 132 de la localidad de Arturo Seguí .

Los efectivos servidores al hombre egresar de la finca en cuestión y, al corroborar que se trataba del expolicía buscado, lo detuvieron en la vía pública .

En el marco de la condena, el tribunal también dispuso la extracción de su perfil genético para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual .

Fuente: Infobae