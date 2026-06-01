Detuvieron a la hermana del principal sospechoso por el homicidio de Benjamín Scerra en Santa Fe

La causa que investiga el crimen de Benjamín Scerra , el adolescente de 19 años que fue asesinado de más de 20 puñaladas en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, sumó una nueva detención. Se trata de una de las hermanas de Alexis “El Corto” Hereñu , el principal acusado por el homicidio del joven.

Este lunes al mediodía, personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones , dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , detuvo a Fabiana Argentina H ., de 25 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente emitida por la Fiscalía.

Desde el Gobierno de Santa Fe detallaron que la investigación realizada por la Brigada Operativa del Distrito San Lorenzo de la PDI permitió descubrir que la sospechosa estaba en la calle Herrera al 2000 , en la ciudad de Rosario . Con esa información, los efectivos realizaron patrullajes por la zona y cerca de las 12:20 , la localizaron y la detuvieron .

La mujer fue trasladada a la Base Operativa de la PDI Distrito San Lorenzo. Luego, por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, Aquiles Balbis , quedó alojada en la Comisaría 7ª de la Unidad Regional XVII .

Esta detención se suma a otras medidas impulsadas en la causa, que ya cuenta con otros tres encarcelados , entre ellos Alexis Hereñu , quien fue capturado el pasado sábado en la localidad bonaerense de San Nicolás luego de permanecer prófugo durante varias semanas. Hereñu es señalado como autor material del homicidio.

El hecho ocurrió en la madrugada del 9 de mayo , entre las 5 y las 6.45, en el monte del barrio El Espinillo . El joven había desaparecido luego de salir de su casa con un amigo durante la madrugada del 8 de mayo. Su padre denunció la desaparición en la comisaría local horas después. Además aportó información al comentar que el joven llevaba un atado de cigarrillos y su celular. También confió detalles de la personalidad del joven. El cuerpo fue hallado el 14 de mayo en un cañaveral de Granadero Baigorria , tras cinco días de búsqueda.

La autopsia sin embargo reveló que Scerra sufrió más de 20 puñaladas , con heridas fatales concentradas en el cuello, lo que provocó la muerte por shock hipovolémico y una hemorragia masiva por degüello .

De acuerdo con la investigación, Alexis Hereñu y su pareja invitaron a la víctima a una reunión, donde se produjo una discusión . Luego, en la casa de la familia Hereñu, el joven fue golpeado y, durante una pelea, recibió las heridas mortales . Testimonios y peritajes permitieron reconstruir que la víctima intentó escapar descalza, pero fue alcanzada y atacada nuevamente.

El fiscal Balbis imputó a los primos Darío Hereñu (34) y Luciano “Tuta” Hereñu (23) por su participación en el hecho. Ambos recibieron prisión preventiva por decisión del juez Carlos Gazza y se encuentran privados de su libertad mientras avanza la causa. Las calificaciones legales incluyeron coautoría de robo calificado por uso de arma blanca en concurso real con homicidio criminis causa y encubrimiento agravado en concurso real con homicidio criminis causa . Esta acusación derivó de un hecho constatado después de la muerte de Benjamín: los investigadores detectaron que Luciano vendió el teléfono celular y las zapatillas de la víctima.

Se espera que en los próximos días se realicen los pedidos formales para el traslado de “El Corto” a San Lorenzo, donde será conducido a una audiencia de imputación. La causa sigue bajo la órbita de la Justicia provincial, con actuaciones en curso para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar el grado de participación de todos los involucrados.

Fuente: Infobae