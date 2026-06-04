Detuvieron a la expolicía que grababa videos hot tras protagonizar un choque fatal: tenía drogas y armas

Nicole Gabriela Verón (25) , la exoficial de la Policía de la Ciudad que en diciembre del año pasado fue echada de la fuerza por grabar contenido erótico para redes mientras vestía su uniforme reglamentario, fue detenida este miércoles sobre la autopista Riccheri , a la altura del partido bonaerense de Ezeiza , luego de verse involucrada en un trágico accidente vial. En ese contexto, personal policial demoró a la sospechosa luego de detectar que había ocultado un arma de fuego en el asiento de un patrullero de la Policía Federal Argentina (PFA). Luego, quedó en libertad.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el siniestro que protagonizó Verón ocurrió a la altura del kilómetro 23,6 de la autopista Riccheri, en sentido a la localidad de Ezeiza. Allí, y por causas que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión en cadena en la que se vieron involucrados tres vehículos de distintas gamas.

Como resultado del violento impacto, el conductor de una camioneta Ford Ecosport, identificado formalmente como Hugo Javier López, de 48 años, salió despedido del habitáculo del conductor y cayó sobre el parquizado. Su cuerpo fue hallado sin signos vitales: murió en el acto.

Los otros dos vehículos involucrados fueron un BMW negro con detalles en color fucsia y un Toyota Etios blanco. La conductora del primer auto, identificada como Eugenia Janice Sochas (21) , al igual que sus acompañantes, M. I. S. (17) y la ya mencionada Verón, resultaron ilesas. Del mismo modo, W. T. (48), quien manejaba el segundo rodado, tampoco sufrió heridas de gravedad.

La situación vial tomó un giro drástico durante las tareas de asistencia y preservación del lugar. Aprovechando el despliegue de las fuerzas de seguridad en la escena del siniestro, Verón subió a un patrullero afectado a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Isidro de la PFA y ocultó en el asiento trasero una pistola Bersa BPP calibre 9 mm Parabellum , provista con su cargador colocado y ocho proyectiles intactos.

Luego, al realizar una inspección ocular sobre el interior del BMW en el que movilizaban la expolicía y sus dos amigas, los efectivos policiales hallaron estupefacientes junto con diversos elementos de fraccionamiento , lo que levantó sospechas sobre actividades ligadas al narcomenudeo. Ante este escenario, el perímetro quedó preservado a la espera de los peritos.

La investigación es encabezada por el fiscal Carlos Hassan , titular de la UFI N° 2 Decentralizada de Ezeiza, quien imputó a Verón por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, pero la dejó en libertad . Asimismo, inició actuaciones paralelas bajo la carátula averiguación de ilícito, en relación a la droga y los elementos de corte hallados en el BMW que ocupaba Verón.

El pasado 16 de diciembre, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires resolvió la exoneración y baja definitiva de la oficial Nicole Verón, la agente porteña que publicaba contenido inapropiado en sus redes sociales mientras vestía el uniforme reglamentario. Puntualmente, descubrieron que posteaba fotos y videos en los que actuaba como agente hot.

Según indicaron fuentes oficiales a este medio, la resolución entró en vigor hoy. “La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”, dice un fragmento de la resolución emitida por el gobierno porteño. Desde esa fecha, Verón no forma parte de la Policía de la Ciudad.

La joven contaba con tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza. Según supo este medio, el escándalo estalló a finales de noviembre, cuando el material que subía a sus perfiles sociales fue descubierto mientras estaba de licencia médica. Su aptitud psicofísica ya era analizada por una junta de profesionales.

En ese contexto, dieron con su cuenta de Instagram y de TikTok. En ambas redes, sus usuarios hacían referencia a su cargo en la policía: en la primera se llamaba “Itsoficialnicole” y en la segunda “itsnicolehot”. “Aquí tienes que portarte bien o serás arrestado”, se lee en sus biografías. También tiene Onlyfans.

Los primeros videos descubiertos fueron los de Instagram. Cuando ella estaba fuera de servicio por motivos de salud, las autoridades tomaron conocimiento de una serie de contenido que se había viralizado, donde Verón aparece junto a otra persona jugando al pool utilizando prendas de la policía sin distintivos identificatorios .

El hecho generó una respuesta inmediata de los superiores, quienes plasmaron en un informe que la conducta de la agente “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

A eso se le sumaron luego los videos de TikTok, donde se la ve jugar con las esposas y haciendo actuaciones provocativas con el uniforme de la Policía de la Ciudad.

El caso pasó por la intervención de Asuntos Internos y después fue traspasado a la Oficina de Transparencia y Control Externo , que resolvió abrir un sumario administrativo. A raíz de ese proceso quedó radicada la decisión de modificar la situación de revista de la oficial y pasarla a situación de disponibilidad. Es decir, suspenderla.

Fuentes oficiales sostienen que “el caso no compete al ámbito de la libertad de expresión, sino que se vincula directamente con la preservación del orden público y el respeto de los principios rectores de la Seguridad Pública”, conforme a lo dispuesto por la Ley 5688 .

Fuente: Infobae