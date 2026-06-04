Choque y muerte: qué se sabe de la misteriosa mujer que manejaba el BMW de la ex policía que hacía contenido hot

Nicole Verón , más conocida como “la policía hot” , no estaba sola en el BMW que protagonizó el triple choque en el que murió un hombre de 48 años en el kilómetro 23, sentido a Ezeiza. La ex efectivo de la Policía de la Ciudad viajaba en el vehículo con una joven que también realiza contenido erótico en redes y OnlyFans.

Aunque su actividad es evidente, está inscripta en ARCA como monotribuista en el rubro Servicios de centros de estética, spa y similares (Incluye baños turcos, saunas, solarios, centros de masajes y adelgazamiento, etc.).

Se trata de Eugenia Janice Sochas , de 21 años. Usa su segundo nombre y es muy cercana a Verón . “Mi hermana”, la denomina en una de sus historias destacadas en Instagram. Su amistad, incluso, quedó plasmada en un tatuaje que ambas comparten, al igual que varias publicaciones posando dentro y fuera del vehículo involucrado en el accidente.

“Hoy tengo el privilegio de tener salud que es algo que no tenía, tengo el privilegio de abastecer todos mis deseos y disfrutrarlo con las persona que quiero ”, escribió en una historia junto a un emoji de corazón, en una imagen junto al BMW y su mascota. En otra foto, se la ve exhibiendo dólares junto al volante.

Precisamente, ella manejaba en el momento del choque entre ese vehículo, un Toyota Etios y la Ford Escord en la que viajaba Hugo Javier López, quien salido despedido y fue hallado sin signos vitales en el parquizado.

Cuando llegaron dos policías de la Federal al lugar, sucedió algo curioso: Verón tomó un arma del interior del BMW y, a la vista de todos, la dejó dentro del móvil Ford Focus en el que habían llegado los agentes de la DOUF San Isidro .

Por ese movimiento, la “policía hot” fue imputada por tenencia de arma de guerra . Sin embargo, las fuentes del caso indicaron que la pistola Bersa BPP rosa , calibre 9 mm Parabellum, c on cargador colocado y ocho proyectiles , es propiedad de Sochas. Incluso, indicaron, tiene los papeles y habilitación para la tenencia. La secuestraron.

Por otro lado, al requisar el auto, los policías encontraron un picador de marihuana y los restos de un cigarrillo que sería de misma sustancia. Verón enfrenta también una averiguación de ilícito por ese hallazgo. La UFI N°2 de Ezeiza comenzó actuaciones por “ homicidio culposo ”.

Otro detalle: de acuerdo a las fuentes, en el auto que manejaba Sochas también iba su hermana de 17 años, menor de edad.

Fuente: Infobae