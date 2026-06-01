Detuvieron en Paraguay al ganador de un concurso de MrBeast con un cargamento de 260 kilos de marihuana

ASUNCIÓN.- El piloto estadounidense Jabari Stephan Brown —popularmente conocido en redes sociales como “Captain Treezy”— fue arrestado en un hotel de Asunción , según informó este domingo la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Se trata del cuarto detenido en un caso de tráfico de 261,6 kilogramos de marihuana que fueron localizados el día anterior en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

Brown había ganado notoriedad en diciembre pasado tras quedarse con un jet ejecutivo valuado en US$2,4 millones durante una competencia organizada por el influencer estadounidense MrBeast. Según el diario paraguayo ABC , el certamen reunió a decenas de pilotos experimentados y el estadounidense resultó vencedor.

Las autoridades buscan determinar el grado de participación de Brown y de los otros detenidos en el presunto transporte de la droga, valuada en unos US$3,6 millones . Los otros involucrados son Marisol Rivas, de 39 años y oriunda de Nueva York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años y residente de Florida; y David Thomas Wise, de 58 años y domiciliado en California. Los tres fueron trasladados el domingo ante el Ministerio Público para prestar declaración.

La fiscal de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, imputó a estos tres últimos detenidos por tráfico internacional y por tenencia sin autorización, hechos que se encuentran contemplados en los artículos 21 y 27 de la Ley 1340 de Drogas de Paraguay.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) también informó que la aeronave incautada habría sido pilotada por el ciudadano estonio Keith Siilats , identificado como empresario tecnológico y cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility , en Estados Unidos.

No obstante, Siilats no fue localizado durante el procedimiento que derivó en la captura de los demás ocupantes del vuelo. Según información de inteligencia, habría abandonado el país durante la mañana del sábado, horas antes de la intervención.

Según estimaciones de las autoridades de seguridad locales, cada kilógramo de la droga incautada podría costar alrededor de 14 mil dólares en el mercado brasileño.

La mención de la empresa ligada a Siilats causó confusión en Paraguay, ya que la compañía implicada es Bolt Mobility -de transporte compartido en Estados Unidos— y posee un nombre similar a una famosa aplicación de viajes fundada en Estonia que se utiliza en el país sudamericano.

Al respecto, Bolt —la empresa de viajes que no está relacionada al caso y que fue fundada en 2013 por Markus Villig — explicó en un comunicado urgente que no tiene ningún tipo de vínculo societario, operativo ni comercial con la firma norteamericana Bolt Mobility .

Fuente: La Nación