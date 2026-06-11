Desmantelaron un criadero ilegal en Almagro: imputaron al dueño por maltrato animal y rescataron 14 perros

Un operativo contra el maltrato animal tuvo lugar en el barrio porteño de Almagro, donde rescataron 14 perros de raza Basset Hound y clausuraron un criadero ilegal . El procedimiento fue autorizado por la jueza María Mercedes Maiorano , titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3.

El caso comenzó a partir de la denuncia de un vecino que alertó sobre la existencia del criadero. La investigación fue impulsada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , que constató los hechos y reunió las pruebas necesarias para solicitar el allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron a 14 ejemplares sin castrar —8 machos y 6 hembras— en un ambiente sucio e inadecuado , con excrementos, olores nauseabundos y presencia de insectos y roedores. Los veterinarios que los revisaron detectaron lesiones derivadas de la falta de higiene y mantenimiento adecuados.

El allanamiento fue coordinado por el CIJ y contó con la colaboración de la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad, junto con la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos y la Dirección General de Control Ambiental del Gobierno porteño.

Por disposición de Blas Matías Michienzi , titular de la Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, todos los perros fueron rescatados, chipeados para garantizar su trazabilidad y posteriormente trasladados al refugio El Campito , una ONG dedicada al rescate animal, donde recibirán el tratamiento médico necesario para su recuperación.

A su vez, el fiscal imputó al responsable del lugar por actos de maltrato animal y omisión de recaudos en el cuidado de animales domésticos .

En los últimos meses, distintos operativos en el país pusieron el foco sobre los criaderos ilegales. En Mendoza , un procedimiento realizado en Guaymallén permitió rescatar a más de 80 perros que presentaban graves problemas de salud . En La Plata , las autoridades allanaron una vivienda donde funcionaba un criadero clandestino y rescataron 13 animales en estado de abandono . Por otro lado, en el barrio porteño de Saavedra , un operativo permitió rescatar 23 perros adultos que permanecían hacinados en jaulas y en deficientes condiciones sanitarias .

Fuente: Infobae