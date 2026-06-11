Salta: capturaron al hombre que se encontraba prófugo tras haber prendido fuego a su pareja

En las últimas horas, Jorge Fernando Carrizo , el hombre de 27 años que era intensamente buscado por una causa de tentativa de femicidio , fue capturado en la provincia de Jujuy. El pasado 22 de mayo, en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, el acusado roció con un líquido inflamable a su pareja, la prendió fuego y escapó . Desde entonces, las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero.

Este jueves, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo , confirmó la detención del sospechoso y la localización de la víctima , quien se encontraba ausente de su domicilio y fuera de la custodia dispuesta para su protección.

Fuentes del caso indicaron que el sospechoso y la mujer mantenían una relación de pareja con antecedentes de violencia y que, antes de la presunta tentativa de femicidio, Carrizo ya había sido imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor de los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.

En aquella causa, la fiscal Carreras solicitó la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, durante la audiencia realizada el 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú , rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó su inmediata libertad.

Poco más de un mes después, según la investigación, Carrizo volvió a atacar a la mujer. Tras el episodio, familiares de la víctima denunciaron que la joven había abandonado su domicilio y que ya no se encontraba bajo la custodia policial que había sido dispuesta para protegerla.

Ante esa situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el paradero de ambos, a través del Sistema de Emergencias 911.

La búsqueda demandó un trabajo conjunto entre personal de la Unidad UGAP Orán, del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Jujuy.

El pasado 8 de junio, la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por el juez Guillermo Poliotto , revocó la decisión que había dispuesto la libertad de Carrizo, ordenó su inmediata detención y lo declaró en rebeldía.

Finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido en la provincia de Jujuy, donde quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, la medida se cumple bajo la modalidad de prisión preventiva .

Por su parte, la víctima fue ubicada recientemente y será sometida a una evaluación médica para constatar su estado de salud. Además, se prevé la intervención de organismos especializados para brindarle asistencia integral y facilitar el reencuentro con su familia.

La fiscal Filtrín Cuezzo destacó el trabajo coordinado entre los equipos de investigación y el apoyo brindado por las fuerzas de seguridad de Jujuy para concretar la detención del acusado.

Fuente: Infobae