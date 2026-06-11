Madariaga volvió a alcanzar el máximo nivel de transparencia fiscal

MADARIAGA







La Municipalidad de General Madariaga fue nuevamente distinguida con el máximo nivel de transparencia fiscal en el informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), organismo que anualmente evalúa la disponibilidad y accesibilidad de la información fiscal y presupuestaria de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.





De esta manera, Madariaga continúa consolidándose entre los municipios más transparentes de la Provincia, manteniéndose desde hace años en los niveles más altos de evaluación gracias a la publicación permanente y actualizada de información vinculada a la ejecución presupuestaria, los estados financieros, las rendiciones de cuentas y demás herramientas de gestión pública.





La calificación otorgada por ASAP reconoce el compromiso de los gobiernos locales con el acceso a la información pública y la transparencia en la administración de los recursos, aspectos fundamentales para fortalecer la confianza de los vecinos y garantizar una gestión abierta y responsable.





Este nuevo reconocimiento ratifica el trabajo sostenido que viene realizando el municipio en materia de transparencia y acceso a la información, permitiendo que cualquier ciudadano pueda consultar de manera sencilla y clara los principales datos vinculados a la administración pública local.





Mantener este nivel de transparencia año tras año es el resultado de una decisión de gestión basada en la responsabilidad, la planificación y el respeto por los recursos que aportan los vecinos de General Madariaga.