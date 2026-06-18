Desapareció una cápsula con cesio-137 en Rosario: cuáles son los riesgos para la salud si se manipula

La desaparición de una cápsula con cesio-137 de un instituto médico de Rosario generó preocupación entre las autoridades y activó los protocolos previstos para este tipo de incidentes. Más allá de la investigación sobre cómo ocurrió el faltante, la principal inquietud pasa por los posibles riesgos asociados a este tipo de material radiactivo .

El elemento extraviado era utilizado para la calibración de equipos de medicina nuclear y se encontraba almacenado dentro de un contenedor de plomo diseñado para reducir la exposición a la radiación.

El cesio-137 es un isótopo radiactivo producido durante procesos de fisión nuclear. Desde hace décadas se utiliza en aplicaciones médicas, industriales y científicas debido a la radiación gamma que emite.

En medicina nuclear suele emplearse para calibrar equipos y realizar controles de calidad, mientras que en otros sectores puede utilizarse para mediciones industriales o instrumentos de detección.

Por tratarse de una fuente radiactiva, su uso está estrictamente regulado y requiere condiciones específicas de almacenamiento y transporte.

Los especialistas remarcan que el riesgo depende en gran medida del estado del material y de si permanece dentro de su blindaje protector .

Cuando la fuente radiactiva se encuentra encapsulada y alojada dentro de un recipiente de plomo, la radiación que llega al exterior es mínima y el peligro para las personas es muy bajo.

Sin embargo, los riesgos aumentan considerablemente si alguien intenta abrir el contenedor, dañar la cápsula o manipularla sin los conocimientos adecuados.

Entre las posibles consecuencias de una exposición significativa a la radiación se encuentran:

Los protocolos internacionales indican que cualquier persona que encuentre un objeto sospechoso con símbolos de radiación o que pueda corresponder a una fuente radiactiva no debe abrirlo, moverlo innecesariamente ni intentar desarmarlo .

La recomendación es mantener distancia, evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades para que intervenga personal especializado.

Uno de los principales problemas en este tipo de incidentes es que muchas personas desconocen el peligro y pueden manipular el objeto por curiosidad o intentar venderlo, aumentando el riesgo de exposición.

La desaparición de una fuente radiactiva obliga a actuar rápidamente porque las primeras horas suelen ser claves para localizar el material.

Por ese motivo, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) activó el protocolo correspondiente y notificó a los organismos involucrados en el control y seguimiento de materiales radiactivos.

Este tipo de procedimientos busca evitar que la fuente sea manipulada por personas sin capacitación o termine fuera de los circuitos controlados donde normalmente se utiliza.

La principal preocupación no es una contaminación masiva, sino la posibilidad de que alguien manipule la cápsula sin saber qué contiene y quede expuesto a niveles peligrosos de radiación.

Fuente: TN