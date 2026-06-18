Demoras y cancelaciones en la línea Roca: los trenes no llegan a Constitución

La estación de Constitución se convirtió en un escenario caótico este jueves por la mañana cuando por los parlantes comenzaron a anunciar que no salen ni llegan trenes de la línea Roca por una falla técnica.

Esto genera demoras y cancelaciones en plena hora pico y hay largas colas en las paradas de colectivos de los pasajeros que buscan una alternativa para llegar a sus trabajos.

Trenes Argentinos informó que los ramales La Plata y Bosques se encontraban con servicio limitado por esta falla en la alimentación eléctrica y no llegaban a Constitución.

Algunos pasajeros reportaron que sus trenes del ramal Korn llegaban hasta Banfield. Otros trenes provenientes de provincia tenían servicio hasta Berazategui o Quilmes. También afectaba al ramal Ezeiza.

"Trenes Argentinos informa que se presentó una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica en Constitución , que limita la operación a la mitad de los andenes", detalló la empresa minutos antes de la 9.

"Para permitir el trabajo de las cuadrillas técnicas, se procedió al corte total del suministro eléctrico en el sector afectado . A las 8:15 hs se hizo efectivo el corte de energía entre Plaza Constitución y Remedios de Escalada para dar inicio a las tareas de reparación", agrega el comunicado.

El Tren Roca conecta diversos puntos del sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires a través de la Estación Constitución, por lo que cientos de argentinos hacen uso de sus servicios todas las mañana para llegar a sus trabajos.

El estado de quienes llegaban esta mañana a Constitución era de desconcierto absoluto ante la sorpresiva falla técnica, que obligaba a los pasajeros a sumarse a las largas filas para tomarse colectivos o encontrar otra forma de llegar a sus destinos.

Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, apuntó contra el Gobierno nacional por el estado de los trenes y afirmó que los trabajadores "están buscando dónde está la falla" para recuperar la normalidad del servicio.

"Esto que está pasando en el Roca es lo que pasa en todos los ferrocarriles producto de una política de desinversión muy grande", marcó en diálogo con Crónica TV y aseguró que "los laburantes no tenemos nada que ver en eso. Si hay una falla técnica es porque trabajamos con sistemas vetustos".

Asimismo, señaló que "ayer se cumplieron dos años de la emergencia ferroviaria, que iban a meter 1.300 millones de dólares para reparar las necesidades urgentes, pero la poca plata que entró fue para pagar retiros voluntarios. Se fueron 4.000 trabajadores".

"El año pasado tendríamos que haber hecho una revisión técnica de los trenes y no se hizo. La situación es grave. Podemos chocar en cualquier momento porque no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad", advirtió.

Fuente: Clarín