Delincuentes hicieron un boquete y robaron en una empresa de revisión técnica vehicular de Mendoza

Una empresa dedicada a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de Mendoza denunció haber sufrido cerca de 20 robos en lo que va del año , según confirmó su gerente, Héctor Lescano. A pesar de múltiples medidas de seguridad, la ola delictiva no da tregua y la preocupación crece entre los trabajadores y comercios de la zona. El último episodio se registró hace apenas unos días, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones mediante la realización de un boquete .

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes revelaron el accionar meticuloso de uno de los asaltantes. Entre los objetos sustraídos se cuentan computadoras, un microondas y herramientas de trabajo esenciales para el funcionamiento diario de la empresa.

Lescano describió la situación como un ciclo sin fin: “Hace bastante tiempo que venimos padeciendo robos de manera constante. Es un juego del gato y el ratón, donde uno pone seguridad, va sobreprotegiendo el lugar de trabajo y ellos siempre le buscan la vuelta”. El testimonio del gerente refleja la impotencia y la fatiga que genera la inseguridad en el sector.

La empresa, ubicada en una zona comercial, ha visto cómo los hechos delictivos evolucionaron en modalidad y audacia. Durante casi seis años de funcionamiento, los robos se limitaban al exterior del predio . “En casi 6 años que estamos acá nunca habían entrado al taller. Siempre fueron robos en el exterior. Se llevaron cámaras, el tanque de agua, caños y hasta el medidor de luz”, relató Lescano. Esta vez, sin embargo, los delincuentes lograron penetrar hasta el corazón operativo de la firma.

De acuerdo con el gerente, los ladrones aprovecharon daños previos en los sanitarios destinados a los clientes para acceder al interior del predio. Utilizando herramientas, realizaron perforaciones en diferentes estructuras hasta llegar a la oficina principal de ingeniería. “Se llevaron todas las computadoras y otras cosas que encontraron a su paso, incluso el microondas”, detalló Lescano sobre el botín, que incluye dispositivos esenciales para la gestión y operación diaria.

Las cámaras de vigilancia registraron la secuencia completa del delito. El hombre que ingresó al local estaba al tanto de la existencia del sistema de seguridad . “Habiendo hecho el boquete, entró arrastrándose, sabiendo que había cámaras con sonido y detector de movimiento. Ingresó arrastrándose y se fue de la misma manera con lo que pudo llevar”, explicó el gerente, subrayando el nivel de planificación y conocimiento previo que exhibieron los atacantes.

Ante la sucesión de hechos delictivos, la empresa reforzó la seguridad con alarmas internas, sensores y barreras perimetrales. No obstante, el gerente reconoció que estas acciones no han logrado frenar la frecuencia de los robos.

La reiteración de incidentes refleja un contexto de inseguridad creciente que afecta tanto a empresas como a clientes y empleados. Lescano manifestó que, a pesar de los esfuerzos de la policía local, la situación no mejora. “El problema excede la capacidad operativa de los efectivos policiales que patrullan el sector”, sostuvo, reclamando una mayor presencia y recursos de las autoridades provinciales.

La seguidilla de robos en la firma de Revisión Técnica Obligatoria puso en evidencia la necesidad de una revisión integral de las políticas de prevención del delito en zonas comerciales . Mientras tanto, la empresa continúa reforzando sus sistemas de protección, aunque reconoce que los hechos delictivos se mantienen con una frecuencia preocupante.

Fuente: Infobae