Del enorme desorden al baño que investiga la Justicia: las fotos inéditas de la casa de Claudio Barrelier por dentro

Se conocieron nuevas imágenes del expediente por el femicidio de Agostina Vega que muestran cómo era por dentro la casa de Claudio Barrelier , el principal acusado. La propiedad, ubicada en Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico, quedó bajo la lupa desde el inicio de la investigación.

Las fotos exhiben distintos sectores del domicilio: pilas de ropa, cajas, muebles, bolsos, juguetes y peluches distribuidos en varios ambientes.

En el living-comedor se observa un televisor, adornos en las paredes y una heladera llena de imanes.

Según la reconstrucción judicial, Agostina ingresó a esa casa junto a Barrelier la noche del sábado 23 de mayo .

Barrelier está imputado por homicidio triplemente calificado : por alevosía, por mediar contexto de género y criminis causae. Para la fiscalía, mató a Agostina y luego hubo participación de otras personas cercanas.

Uno de los puntos clave de la casa es el baño, que fue peritado durante la investigación. La prueba de luminol arrojó resultado positivo , lo que indica la posible presencia de sangre no visible a simple vista.

Las imágenes se difundieron en las últimas horas luego del levantamiento del secreto de sumario , lo que permitió acceder a nuevos elementos del expediente.

En la causa también están detenidos Osvaldo Fassetta , quien convivía con Barrelier; y Soledad Andreani , la dueña del Ford Ka negro. Ambos son investigados por su presunto rol tras el crimen.

La reconstrucción muestra que Barrelier salió el sábado 23 de mayo a las 22:40 para buscar a Agostina y regresó con ella minutos después. Esa imagen fue una de las primeras que circularon mientras la adolescente era buscada.

Durante el domingo, las cámaras registraron movimientos de personas vinculadas a la casa: la salida de Barrelier hablando por teléfono, el regreso de Fassetta y un momento en el que el principal acusado observó una cámara ubicada frente a la casa.

El lunes 25 de mayo fue un día clave. Barrelier fue captado por una cámara cuando se retiró en un auto de aplicación hacia la casa de Andreani. Luego volvió con el Ford Ka de ella y permaneció estacionado frente a la casa durante 18 minutos.

Para la investigación, en ese lapso habría cargado una conservadora y tachos de pintura donde estaban los restos de Agostina. Después, un domo lo registró en el barrio Ampliación Ferreyra, donde sostienen que descartó el cuerpo.

La fiscalía analiza todo el material incorporado al expediente para reconstruir los movimientos y determinar el rol de cada persona investigada .

Fuente: TN