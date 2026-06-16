Declaró el médico Di Spagna en el juicio por la muerte de Maradona: “Vi a dos hijas con amor por su padre”

El médico clínico Pedro Di Spagna (53) declaró este martes de manera sorpresiva y por primera vez en el marco del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) ,y aclaró que por pedido de los médicos tratantes no regresó a controlar al ex astro futbolístico y les dejó un mensaje a sus hijas.

La declaración de Di Spagna, uno de los profesionales de la salud imputados en este debate, se generó luego de un chat que presentó Mario Baudry, abogado del hijo menor de Maradona, durante la segunda parte de la declaración del coordinador de Medidom, Mariano Perroni (45).

“Ok, perfecto me parece bien la decisión, programamos para el martes o miércoles. No hay problema. Lo único, nosotros y como sugerencia, cubramos la parte legal, Dios quiera que pase bien el fin de semana y que esté lo mejor posible , pero si hay algún evento desfavorable, quedemos cubiertos que no se le pudo hacer el examen ni solicitar exámenes complementarios (que creo es necesario) por razones ajenas a nosotros. Quedo atento y a disposición. Saludos”, decía el chat de Di Spagna el 19 de noviembre de 2020.

Sobre esta respuesta, Di Spagna pasó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, y reprodujo desde su celular un audio de Nancy Forlini (57) que antecedía a su contestación.

En el mismo, Forlini -coordinadora de Swiss Medical-, le decía que “por decisión de los médicos tratantes” y no de “la familia”, suspendían las visitas hasta “la próxima semana” con el objetivo de “que no se sienta acosado por tanta gente”.

“Queda evidenciado que había médicos tratantes, yo era un interconsultor que iba una vez por semana. Yo acato la decisión de los médicos tratantes. ‘Que programe la visita de la semana’, dice Forlini. Queda en claro donde yo iba una vez por semana”, aclaró Di Spagna.

El médico clínico contó que asistió el 18 de noviembre junto a un nutricionista a la casa del barrio San Andrés de Benavídez y que ese día Maradona no dejó que lo visitara por segunda vez. En la primera visita, seis días antes, Di Spagna había pedido una serie de estudios que jamás se realizaron.

Aquel 18 estaban también presentes el neurocirujano Leopoldo Luque (45) y las hijas del Diez, Gianinna y Jana Maradona, con quien Di Spagna se suele saludar cada vez que se cruzan en las audiencias.

“Digo lamentablemente que me rebotó. Esperamos, insistimos y las propias hijas así lo dijeron (en sus declaraciones en el juicio). Si se me permite, el 18 vi a dos hijas con amor por su padre. A Gianinna la vi que iba y venía para convencerlo. Vi a dos hijas que tenían amor por su padre. En los medios se tergiversa, pero yo vi a dos hijas con amor por su padre ", reiteró Di Spagna.

En ese momento Gianinna, que estaba en un costado de la sala, no aguantó el llanto. Fue el momento más emotivo de la jornada de este martes en la que se desarrolla la continuación de la declaración de Perroni.

El jueves pasado, este imputado declaró por primera vez en el debate y negó haber formado parte de "un plan criminal" para matar a Maradona y se defendió: "Siempre realice sugerencias para el mejor pasar del paciente dentro del domicilio (...) Nunca me hice el desentendido, yo quería que tenga la mayor cantidad de beneficios”.

Mientras que al reanudar este martes su descargo, el acusado reiteró que él solo estaba a cargo de la coordinación de los enfermeros.

En una exposición de dos horas, Perroni volvió a decir que la planilla médica que llenó y firmó la enfermera Dahiana Madrid (41) , también imputada pero que será juzgada en un debate público aún sin fecha, la confeccionó ella por orden de Forlini.

“Era Forlini que le pedía especificación. Fue antes de llenar la planilla. (Madrid) Entra al domicilio sola, estaba creo que uno de seguridad, (Julio) Coria. Me da la planilla y me retiro”, explicó Perroni.

Ante estos dichos, la defensa solicitó que citen a declarar a Madrid, a lo que la fiscalía y las querellas se opusieron, aunque el pedido será resuelto por el tribunal.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín