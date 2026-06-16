Mataron a un policía de un tiro en la cabeza en un allanamiento narco en Florencio Varela

El descampado en La Haya y Ginebra estaba lleno de barro, cañas y pastizales. Fueron ocho grupos comando con personal de todas las comisarías de Florencio Varela y de la DDI los que entraron con la intención de desbaratar una organización criminal dedicada a la venta de drogas en la zona. Hubo un intercambio de disparos y mataron el sargento Facundo Jiménez , de la comisaría 5°.

Al lado del barrio La Toma, donde se asentó una comunidad de migrantes paraguayos, se desplegó una banda dedicada al narcomenudeo o al menos eso investiga la Justicia. Fue así que se realizó el operativo a pedido del fiscal Darío Provisionato , de la fiscalía Nº 1 de Florencio Varela.

Fuentes del caso confiaron a Clarín que la Policía bonaerense ingresó a descampado, que está a unas 15 cuadras del cementerio municipal de Florencio Varela, en el límite con Guernica, pero que al llegar empezó un tiroteo.

Los policías fueron recibidos a los tiros y lograron capturar a tres personas. Una de ellos llevaba una mochila con 600 dosis de paco y un arma calibre 22. Lo acompañaban dos personas y se cree que serían los encargados de la venta de los estupefacientes, pero la organización sería más amplia.

Habría involucradas otras personas que lograron escapar corriendo entre los pastizales, por lo que no está claro quién fue el que disparó contra el sargento Facundo Jiménez, que tenía 33 años.

El policía cayó herido en medio del operativo y lo trasladaron al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde finalmente falleció.

La investigación por el homicidio se unió a la causa de narcomenudeo y el fiscal Provisionato secuestró las armas de todos los que participaron del operativo para determinar si la bala que mató a Jiménez salió de alguno de sus compañeros o de la secuestrada a los narcos.

La dificultad estará en encontrar el proyectil, ya que la bala dejó un orificio de salida y deberán buscarla en el descampado para cotejarla con las armas secuestradas.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín