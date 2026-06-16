Qué se sabe de la desesperada búsqueda de una embarcación con cinco tripulantes que se perdió en el Río de la Plata

La incertidumbre crece en torno al paradero de una embarcación deportiva que desapareció el domingo en el Río de la Plata con cinco personas a bordo . La lancha, identificada como Chamigo-Ho , había salido desde la zona de Hudson para realizar una jornada de pesca de pejerrey y debía regresar durante la tarde, pero nunca volvió al punto de partida.

La denuncia fue realizada por familiares de los navegantes luego de que, al finalizar el día, los ocupantes no regresaran y tampoco respondieran a los intentos de comunicación . Desde entonces, se desplegó un importante operativo de búsqueda para intentar localizar la embarcación.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, en la lancha viajaban cinco hombres mayores de edad . Entre ellos fueron identificados Carlos Alberto Kovach, de 60 años ; Claudio Alejandro Kovach, de 50 ; Diego Alejandro Boscardin, de 28 ; y Damián Guibu, de 42 . La identidad del quinto tripulante aún no fue dada a conocer oficialmente.

Según pudo saber LA NACION, se trata de personas con experiencia en navegación y pesca deportiva . Además, uno de ellos es propietario de la embarcación y acostumbraba realizar ese mismo recorrido de manera frecuente.

Las autoridades informaron que la última comunicación registrada con los tripulantes ocurrió alrededor de las 10.30 del domingo . A partir de ese momento no se volvió a tener contacto con la embarcación.

Los cinco navegantes contaban con distintos elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema de posicionamiento GPS , lo que incrementa las expectativas de poder obtener algún indicio sobre su ubicación.

La búsqueda está a cargo de la Prefectura Naval Argentina , que desplegó recursos por aire, agua y tierra para intentar localizar la lancha.

Del operativo participan los guardacostas GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca , además de una aeronave, motos de agua y vehículos terrestres . Las tareas se concentran en distintos sectores del Río de la Plata, especialmente en el corredor comprendido entre el Puerto de Buenos Aires y la zona de La Plata.

Como parte del refuerzo de las tareas, se incorporó al operativo un avión PA-62 , que realiza vuelos de reconocimiento y patrullaje sobre el Río de la Plata. La aeronave tiene la misión de ampliar la cobertura de los sectores bajo búsqueda y coordinar desde el aire el trabajo de las unidades desplegadas en la superficie.

Mientras continúan los rastrillajes, familiares de los desaparecidos formalizaron la denuncia ante la policía. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone .

Fuente: La Nación