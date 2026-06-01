Crimen de Agostina Vega: los vínculos políticos y barrabrava de Claudio Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) sigue provocando un violento sismo político e institucional que salpica de lleno a los estamentos del poder de Córdoba.

En las últimas horas, el concejal oficialista, abogado penalista y referente de las 62 Organizaciones Peronistas , Ricardo Moreno , rompió el silencio y admitió públicamente haber sido el intermediario que posibilitó el ingreso Claudio Gabriel Barrelier (33), imputado por el femicidio de Agostina, a la planta de servidores públicos de la Municipalidad de Córdoba.

"Un secretario general de un gremio me presentó a un pibe que no conocía; era allegado a las 62 Organizaciones y a la política del peronismo”, reveló Moreno en diálogo con La Voz en Vivo , confirmando los rumores que circulaban desde hace varios días en los pasillos del Palacio 6 de Julio desde que estalló el macabro caso.

Moreno quedó en el centro de la tormenta política que provocó el femicidio de Agostina tras conocerse las vinculaciones del presunto femicida con la política y los barrabravas del club Instituto , cuyo estadio está ubicado a unas pocas cuadras de la casa en la que se produjo el aberrante crimen de la menor.

En los últimos días, se viralizó un audio de Whatsapp en el que una persona con una voz similar a la del abogado penalista se desliga de Barrelier y afirma que todo hecho que permita que su nombre sea repetido en los medios lo beneficia como profesional del derecho. El abogado penalista negó la autoría del audio, aseguró que fue editado y que correspondía a un hecho anterior.

Lo que se señala en los corrillos políticos de Córdoba es que en el momento en el que ocurrió el caso de 2025, por el que Barrelier fue denunciado y estuvo detenido más de 20 días, era un perfecto desconocido: alguien que no estaba en el radar de nadie.

De acuerdo con las declaraciones del propio concejal Ricardo Moreno (quien era su abogado defensor en ese momento), la denuncia contra Claudio Gabriel Barrelier en el año 2025 fue por el delito de privación ilegítima de la libertad del que fue víctima una mujer.

Según el relato de los vecinos y lo que constaba en la causa, la mujer logró escapar de la casa semidesnuda y con marcas de golpes . Fueron los mismos vecinos los que la socorrieron y pusieron a resguardo.

De acuerdo al relato del edil oficialista, el desembarco del acusado en el municipio se produjo en 2021, antes de que él asumiera su banca legislativa. Según su versión, Barrelier ingresó "en el lugar más bajo de la categoría, que era pintar cordones" bajo un régimen de precarización laboral de cuatro horas.

Moreno defendió con vehemencia su rol y aseguró que el imputado presentó en su momento una planilla prontuarial sin antecedentes. "Que después de dos o tres años este chico se descarrile es una historia que yo no conozco. Entró con una planilla limpia , si no, no hubiera ingresado", argumentó, trasladando de manera directa la responsabilidad penal a las fallas estructurales del propio Estado.

En ese sentido, el concejal disparó contra el área de Recursos Humanos de la Municipalidad, acusándola de haber sido "pasiva" en 2025, cuando Barrelier estuvo 20 días preso tras una denuncia de una expareja que logró escapar semidesnuda de su casa en barrio Cofico. "Es Recursos Humanos quien tiene que tomar cartas en el asunto para ver por qué un agente no viene a trabajar por 20 días y tomar las medidas correspondientes", sentenció.

Al ser consultado sobre el escandaloso audio viralizado el fin de semana, donde se lo escucha jactarse de sus influencias políticas y referirse despectivamente a una grave situación judicial del acusado, Moreno aseguró que el material fue sacado de contexto y que pertenece a la causa previa de 2025.

"Ese audio es del año pasado y está entrecortado. No me cabe la menor duda de que viene algún acólito al ex diputado (Rodrigo) de Loredo que me ha fabricado ese audio para pedirme una sanción en el Concejo Deliberante", denunció el abogado, calificando la jugada de la oposición como una maniobra "apócrifa y trucha" para golpear a la gestión del intendente de Córdoba Daniel Passerini .

Justamente, pasado el mediodía de este lunes, las bancadas de la oposición en el Concejo Deliberante de la capital presentaron un pedido de destitución de Moreno.

“El concejal Ricardo Moreno actuó como abogado defensor de Alejandro Barrelier en la causa de privación ilegítima de la libertad de 2025, a sabiendas que el imputado era empleado municipal , un cargo que el propio Moreno había promovido en 2021. Tras la desaparición de Agostina Vega, puso además su estructura jurídico-familiar a disposición de la defensa”, señalaron los ediles de la oposición en un escrito que se repartió a los medios.

Jorge Sánchez Bianco, el defensor que tuvo Barrelier hasta unas horas después de que se encontraran los restos de Agostina, es socio de Moreno en su estudio jurídico además de ser su yerno .

Fue el propio Moreno quien blanqueó que ejerció la defensa técnica del imputado hasta el último viernes en la causa de 2025 —calificada como privación ilegítima de la libertad y no como tentativa de violación, según aclaró—, pero confirmó que decidió dar un paso al costado de manera drástica junto a sus socios tras conocerse la desaparición de la menor de 14 años.

"Este horrendo hecho me generó una animadversión por demás particular que me impidió seguir. Le inculqué a mi socio que tomara igual medida porque no podíamos defender a una alimaña humana, a un monstruo de esta naturaleza", expresó ante las cámaras del canal de streaming de La Voz.

El tramo más tenso del reportaje se dio cuando el dirigente peronista naturalizó el mecanismo de ingresos al Estado por amiguismo o militancia , afirmando que en los últimos diez años ayudó a entrar "a unas 10 o 15 personas" porque "la necesidad tiene cara de hereje".

Ante el evidente rechazo que genera la palabra "conchabo" en la actividad privada y en una ciudadanía extenuada por los privilegios políticos, Moreno se escudó diciendo que es apenas "una gota de agua en el mar" y que la culpa es del diseño institucional.

"No me lo reprochen a mí, repróchenselo al sistema. Esto sucede porque no hay un concurso público en los estamentos del Estado que evalúe la capacidad e idoneidad", concluyó.

El otro costado de Barrelier que salió a la luz la semana pasada, cuando todas las miradas estaban puestas en la búsqueda de Agostina con vida, fue su cercanía con algunos sectores del a barrabrava de Instituto, club del que es un reconocido fanático.

En las cercanías del Monumental de Alta Córdoba se dice que Barrelier era “un cuatro de copas” entre los barras de la agrupación conocida como “Los capangas”.

En videos que circularon en redes sociales en los últimos días la cuadra y la casa del detenido por el crimen de Agostina aparecen repletas de banderas rojas y blancas , como un punto de reunión antes de los partidos.

La semana pasada, cuando se iniciaron las extensas guardias periodísticas en Cofico, los vecinos se acercaron a los periodistas para contarles lo difícil que era convivir con esta gente cada vez que se disputaba un partido de Instituto en el barrio de al lado. “Esto era un aguantadero” , aseguraron los habitantes cercanos a la casona del horror.

Fuente: Clarín