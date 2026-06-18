Crimen de Agostina Vega: declara Osvaldo Fasseta, el amigo de Barrelier

El fiscal Raúl Garzón le tomará declaración indagatoria hoy a Osvaldo Fassetta y mañana a Soledad Andreani , ambos investigados por el delito de encubrimiento por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

La fiscalía sostiene que cada uno cumplió un rol específico y que Barrelier no habría actuado solo en el aberrante hecho.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con el principal acusado desde hacía 10 meses. Ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia el club Instituto .

Los sospechosos vivían en el mismo domicilio en el barrio Cofico, donde presuntamente ocurrió el crimen y, a través de ese vínculo, Fassetta habría tomado contacto con Vega y su madre.

Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle prestado su auto , con el que habría trasladado el cuerpo de Vega hasta un descampado. La mujer luego habría lavado el vehículo.

La principal prueba en su contra son videos que los muestran juntos después del femicidio.

El principal acusado se presentó este martes ante el fiscal y solo dijo que no participó del crimen. También se negó a responder preguntas.

Barrelier concurrió este mediodía a la fiscalía, junto a su abogado defensor, pero se abstuvo de declarar cuando fue consultado sobre su presunta participación en el crimen de la adolescente de 14 años.

El acusado estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por cometerse en un contexto de violencia de género. Sin embargo, la fiscalía agravó la carátula por el delito de “homicidio triplemente calificado”.

Para el fiscal Garzón , Agostina Vega entró a la casa ubicada en el barrio Cofico el 23 de mayo . Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de iniciar el macabro plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción judicial sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Allí los enterró con la intención de ocultar las pruebas del crimen.

Fuente: TN