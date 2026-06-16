Crece la interna en el PJ: una legisladora porteña cercana a Kicillof cuestionó a Cristina Kirchner y La Cámpora

En medio de la interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, una legisladora porteña que responde al gobernador bonaerense apuntó contra Cristina Kirchner. Se trata de Berenice Iañez , quien aseguró que la exmandataria está “bastante equivocada” y cuestionó que se quieran tomar las decisiones desde un “balcón shakespeariano”, en referencia al domicilio donde cumple su condena por la causa Vialidad .

Las críticas a la exmandataria llegaron durante la exposición de Iañez en el tercer encuentro de la Cátedra Libre Hebe de Bonafini , organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Su reciente discurso contrasta con la “lealtad absoluta a Cristina” que declaraba hace cinco años, cuando ingresó a la Legislatura de la ciudad.

“ Cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros y eso no terminó bien. Romeo y Julieta no terminó bien”, aseguró Iañez durante el encuentro de la organización de derechos humanos en referencia a la intención de La Cámpora de que Cristina Kirchner continúe liderando al PJ desde su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Durante su primer año de prisión domiciliaria, la expresidenta utilizó su balcón para saludar y enviar mensajes a la militancia .

En la agrupación que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner esperan mantener a la expresidenta en el centro de la escena política, en especial de cara al armado electoral de 2027 . Iañez, en cambio, descartó que la expresidenta pueda liderar bajo las actuales condiciones y aseguró que “ es el pueblo el que marca los tiempos” .

En esta misma línea, la legisladora porteña sostuvo que el próximo candidato a presidente del PJ no debe definirse entre “dos compañeros en una oficina cerrada” ni por una decisión unilateral. “¿Pensamos que alguien va a venir con un video y nos va a decir quién es el candidato a presidente o a quién tienen que votar los argentinos?”, planteó. En este sentido, aseguró que la interna “se saldó afuera” , en la calle.

Iañez respalda la candidatura presidencial de Axel Kicillof. El gobernador trabaja para nacionalizar su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y llegar al 2027 con una estructura propia que le permita desplazar a La Libertad Avanza (LLA) de la Casa Rosada, aunque evita confrontar directamente o romper con La Cámpora. La diputada de la ciudad reivindica esta actitud más conciliadora.

“Uno dice por qué el compañero Axel no los manda a la puta madre, por qué no los raja a todos, por qué financiamos a los compañeros que tanto nos pegan. Pero no hay que dar más esas discusiones. Axel está demostrando que sabe mucho de táctica y también de estrategia, porque sabe cuáles son las peleas verdaderas”, planteó.

En esta línea, la legisladora, además, acusó a la expresidenta de haber amenazado al mandatario bonaerense y vaticinado un panorama caótico en el terruño de Kicillof. “ Hasta en un Congreso del PJ nos amenazaron. Y nos amenazaba mamá (en referencia a Cristina Kirchner), que decía que la provincia de Buenos Aires se va a prender fuego. Y eso fue una amenaza. Fue muy difícil transitar eso”, indicó.

Las recientes críticas de la legisladora distan mucho del posicionamiento que mostraba hace cinco años , cuando asumió su cargo en la Legislatura porteña y prometió “lealtad absoluta” a la titular del PJ . “Por la gloriosa Juventud Peronista, por Juan Perón, por Eva Perón, por Néstor Kirchner, lealtad absoluta a Cristina, viva la Santa Federación, gracias Diego”, había exclamado Iañez al momento de jurar.

Ahora, en medio de la interna entre el MDF y La Cámpora , la diputada porteña no duda en alinearse detrás de Kicillof y cuestionar a la exmandataria. En su discurso ante la Asociación Madres de Plaza de Mayo, llegó incluso a deslizar que la titular del PJ está “bastante equivocada” y jode bastante las pelotas".

“Nosotros somos el país que cuando no hay un faro, nosotros lo encontramos. Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas , y que nos dio a Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”, expresó al cierre de su discurso.

Apenas unos minutos antes, había llamado al peronismo a hacer una autocrítica por la experiencia del gobierno de Alberto Fernández , en el que Cristina Kirchner ejercía como vicepresidenta. Iañez aseguró que la última administración kirchnerista fue una “desilusión tremenda” y pidió que quienes apoyaron esa gestión se hagan cargo y no busquen responsabilizar a terceros.

“Se enojan con la gente y dicen: ‘No, la gente vota mal; la gente se puso de derecha’. La gente no se puso de derecha. Si en un gobierno peronista, el salario está por debajo de la línea de pobreza, la gente no se pone de derecha , la gente está bien viva y quiere pelear por sus derechos. Entonces no subestimemos nunca a lo mejor que tenemos, que es el pueblo argentino”, afirmó.

En este contexto, Iañez reivindicó el rol de Axel Kicillof y respaldó su iniciativa de componer “nuevas canciones” dentro del PJ para evitar una nueva “desilusión” política en la Argentina. Consideró que el foco debe estar puesto en hacer una “actualización política y doctrinaria del peronismo ” y diseñar una agenda para el próximo gobierno que incluya la derogación de la ley Bases , impulsada por Javier Milei, y una nueva reforma laboral adaptada a las nuevas demandas de los trabajadores.

Fuente: La Nación