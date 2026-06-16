Robaron una camioneta en Gesell, fueron perseguidos y volcaron en Madariaga

MADARIAGA





Tres hombres fueron aprehendidos y una camioneta robada fue recuperada luego de una persecución que se inició en pleno centro de Villa Gesell y terminó en un camino rural de la zona de Juancho.





El hecho comenzó cuando una mujer denunció al sistema de emergencias 911 el robo de su camioneta Land Rover, que se encontraba estacionada sobre Paseo 104 entre las avenidas 2 y 3.





Tras recibir el alerta, operadores del Centro de Monitoreo Municipal iniciaron un seguimiento mediante las cámaras de seguridad públicas y lograron establecer el recorrido realizado por el vehículo. Las imágenes permitieron determinar que la camioneta abandonó la ciudad por el acceso norte en dirección a la ruta.





Con los datos obtenidos sobre el dominio del rodado y las características de sus ocupantes, se puso en marcha un operativo conjunto que involucró a fuerzas policiales y organismos de seguridad de la región. La información fue compartida en tiempo real para coordinar el seguimiento del vehículo y cerrar posibles vías de escape.





La persecución culminó en un camino rural de Juancho, donde la camioneta fue hallada volcada. En ese lugar, efectivos policiales lograron aprehender a los tres ocupantes.





Uno de ellos fue atrapado en el sitio por personal del CPR y los restantes dos por efectivos de Vial Pinamar en el interior de un campo cuando escapaban.





Según se informó oficialmente, dos de los detenidos son oriundos de Villa Gesell, mientras que el tercero tiene domicilio en General Madariaga.





Del procedimiento participaron efectivos de la Policía Comunal de Villa Gesell, Seguridad Vial Pinamar, el Comando de Prevención Rural (CPR) de Madariaga, la DDI Villa Gesell y personal de la Secretaría de Seguridad local.





Las autoridades destacaron que la rápida intervención y la coordinación entre el Centro de Monitoreo y las distintas fuerzas permitieron localizar el vehículo sustraído, recuperar la camioneta y concretar la aprehensión de los presuntos responsables del robo.