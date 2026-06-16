Pablo Moyano reapareció con insultos a Adorni, un pedido a la CGT y un duro mensaje para la interna peronista

En el marco de la cumbre sindical de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, arremetió contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito. “La patada en el orto se la tenían que haber pegado hace tiempo”, dijo el sindicalista, que reapareció en un encuentro gremial después de haber tomado distancia de la nueva conducción de la CGT.

Moyano aprovechó su vuelta al ruedo para presionar a la CGT para que active un plan de lucha contra la gestión de Javier Milei. “Han tenido tres estrategias, de las cuales dos le fallaron, por lo que queda la calle”, dijo el camionero sobre la hoja de ruta que trazó la central obrera para enfrentar al Gobierno. Además, calificó de “traidores” a los legisladores del PJ que votaron la reforma laboral y cuestionó que “hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo”.

“La patada en el orto se la tenían que haber pegado hace tiempo. Nos están entreteniendo hace tres meses con Adorni, mientras seguimos en este limbo en el que nos tiene atrapado el Gobierno. Se la pasan todo el día hablando de ese chanta”, fustigó el secretario adjunto de Camioneros y vicepresidente de la ITF, que también tildó que “la casa de gobierno se ha convertido en una cueva de ratas”.

En ese sentido, Pablo Moyano se refirió a la situación de la CGT , que viene de plantear su reclamo contra la reforma laboral en la cumbre de la OIT llevada a cabo en Ginebra (Suiza) tras haber sido derrotada en el plano parlamentario y quedar debilitada en el frente judicial ante la Casa Rosada por la aplicación de la norma. La central obrera esta semana activará reuniones con las confederaciones de industria, transporte, energía y alimentación en la antesala de una nueva convocatoria de su consejo directivo para definir los pasos a seguir.

“La CGT tiene que estar al frente. Los compañeros han tenido dos estrategias, de las cuales dos le fallaron, por lo que nos queda la calle. Creo que van a sacar una movilización, algún plan de lucha. Todo muy bien con que fueron a la OIT, se denunció muy bien, pero también hay que hacer algo en la calle”, apuntó Moyano. Sobre la posibilidad de un nuevo paro general, se limitó a definir que “lo decidirán ellos”.

En un tono más crítico, reconoció una suerte de apatía en la sociedad y se la atribuyó a que “ hoy no hay representación gremial y mucho menos política ” en la oposición. En ese sentido, responsabilizó a la dilatada interna dentro del justicialismo por las candidaturas y el manejo del espacio.

“Dentro del peronismo todavía estamos peleándonos entre nosotros, que si Máximo, si Cristina, si Massa o Kicillof. Creo que hoy la gente no se ve representada por ningún candidato del peronismo ”. Y agregó una fuerte definición: “¿Qué tiene que cambiar? Primero, un gran debate interno, y que se maten entre ellos. Después, que salga el candidato ”. Y señaló que la oferta del justicialismo es “siempre lo mismo”, aunque destacó que el “que más está caminando es Axel”.

Por otro lado, el camionero cuestionó la renegociación masiva de los convenios colectivos anunciada por el Ministerio de Capital Humano , a partir de la pérdida de vigencia que el Gobierno atribuye a esos acuerdos tras la implementación de la reforma laboral. “Es una mentira porque cada organización gremial fue modernizando su convenio colectivo de trabajo. Nosotros, en la logística, hemos incorporado nuevas tecnologías, como en los camiones de larga distancia, que cada vez son más modernos. Es una imposición más del FMI y de los que escribieron la reforma laboral”, lanzó.

Por último, dejó abierta la posibilidad de que se intensifique el conflicto que la rama Aguas y Gaseosas de Camioneros mantiene con las compañías Coca Cola y Quilmes por el reclamo del pago por presentismo, mejoras en adicionales salariales y la unificación de dichos criterios entre los choferes y ayudantes tercerizados con los empleados de planta. “ Es un conflicto que todavía no está solucionado . En los próximos días, si se vence la conciliación y no hay acuerdo, comenzaremos nuevamente con las medidas que fuimos llevando adelante”, advirtió.

El evento de la ITF se llevará a cabo hasta este miércoles en Hipólito Yrigoyen 1964 con representantes sindicales de 25 países de América, Europa, Asia, África y el mundo árabe para rechazar la reforma laboral en Argentina y exponer sobre la situación de las entidades gremiales y los trabajadores del sector en el país.

La cita fue inaugurada esta mañana mediante una conferencia de prensa encabezada por Pablo Moyano junto a Julio Sosa , directivo ferroviario de La Fraternidad y presidente de la ITF, y el dirigente gremial londinense Stephen Cotton , secretario general del organismo, que aglutina más de 650 sindicatos del transporte en todo el mundo.

“Trajimos a todos los líderes sindicales del mundo para explicarles qué está sucediendo”, dijo Cotton durante su alocución, donde no ahorró cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei. “No puede romper a los sindicatos. Este país tiene una gran historia de defender a los trabajadores del transporte. Si Milei piensa que va a poder penalizarlos por defender a sus sindicatos, está completamente equivocado. Los sindicatos del mundo no lo van a permitir”, cerró.

Fuente: La Nación