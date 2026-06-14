Costa de Marfil vs Ecuador, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el Grupo E

Costa de Marfil le ganó 1-0 a Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el debut de ambos seleccionados por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 . El equipo de Sebastián Beccacece fue el que más buscó en la primera etapa, pero el travesaño le dijo que no dos veces, primero a Yeboah, Minda y a Valencia, impidiendo que el equipo de la Conmebol se pusiera en ventaja. A los 90 minutos, cuando se moría el partido, Yan Diomande escaló por derecha y Diallo marcó el único gol del partido para darle la victoria a los africanos. Alemania y Curazao que jugaron este domingo (victoria 7-1 de los europeos) completan el grupo.

¡EL TRAVESAÑO LE DIJO QUE NO OTRA VEZ A ECUADOR! Alan Minda intentó el remate al segundo palo y la pelota pegó en el horizontal. Atención al EXQUISITO pase de Pedro Vite. #MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/To3pBsBwY1

🌐🇨🇮 Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Copa del Mundo, Grupo E ESCAPADA DE YAN DIOMANDE PARA LA DEFINICIÓN DE AMAD DIALLO VICTORIA AGÓNICA PARA LOS AFRICANOS pic.twitter.com/q6rjsjEh4D

¡PEGÓ EN EL PALO! John Yeboah probó el remate y casi marca el primero para Ecuador. #MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3R7XevEn87

El estadio, con capacidad para 68 mil personas, luce completo, con mayoría de público ecuatoriano.

Los dirigidos por Emerse Faé realizan el calentamiento previo para enfrentar a la selección ecuatoriana, en el partido que marca su regreso a la Copa del Mundo desde Brasil 2014.

Falta media hora para el comienzo del partido y los jugadores ecuatorianos ya se mueven en el césped del Lincoln Financial Field.

Costa de Marfil regresa a un Mundial luego de 12 años y los once elegidos por Emerse Faé son: Fofana; G. Doué, Singo, Agbadou y Konan; Diomandé, Fofana, Kessié y B. Touré; Pepé y Wahi.

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El entrenador argentino apuesta por una línea de tres defensores para comenzar con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo. La once de la Tri serán: Galíndez; Ordoñez, Pacho e Hincapié; Minda, Franco, Caicedo y Vite; Plata, Valencia y Yeboah.

📋 Nuestros XI que alinearán esta noche en el Estadio Lincoln Financial Field. • #CIVxECU • #FWC • #UnSoloEcuador • pic.twitter.com/9Mggf7SUAk

Shawn Corey Carter, más conocido por su nombre artístico Jay-Z, sorprendió a todos y dijo presente en el Lincoln Financial Field para presenciar Costa de Marfil-Ecuador

Fuente: Clarín