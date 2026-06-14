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Cuál será el día más frío de la semana con 3 grados de mínima, según el SMN

Redacción CNM junio 14, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su pronóstico del tiempo de esta semana para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que el día más frío registrará una mínima de 3 grados .

Según indicaron, esta temperatura está prevista para este lunes durante la madrugada . Para la mañana se esperan 7 grados y cielo parcialmente nublado. En la tarde, habrá cielo despejado con una máxima de 14 grados. Y por la noche, la temperatura será de 9 grados y cielo despejado.

Fuente: TN


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