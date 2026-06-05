Corrupción en la AFA: ahora Guillermo Tofoni denunció al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino por lavado de dinero ante el juez Diego Amarante

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante investiga por lavado de dinero al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , luego de que un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) validara como elemento de prueba el "discovery" presentado por el empresario Guillermo Tofoni. Amarante es el mismo magistrado que ya procesó a dirigentes de la AFA por la retención indebida de impuestos y cuando recibió la denuncia la delegó en el fiscal Pablo Turano.

El informe de la PROCELAC confirma la existencia del discovery que consiguió Tofoni, quien por su parte se puso a disposición de tres fiscales de Estados Unidos que abrieron una investigación preliminar —aunque no de una causa judicial formal— sobre presuntos desvíos de fondos provenientes de ingresos de la AFA recaudados por TourProdEnter, la firma vinculada al empresario teatral Javier Faroni.

La pesquisa surge a partir del pedido de "discovery" que Tofoni presentó el año pasado ante la Justicia de Estados Unidos por el supuesto incumplimiento contractual de la entidad madre del fútbol argentino.

Fuentes judiciales señalaron que los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos Patrick Gushue y Christopher Ting investigan la denuncia impulsada por Tofoni y ya tomaron contacto con la abogada de Pablo Beacon. En los mismos términos, el caso también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger. Por ahora se desconoce si decidirán abrir una causa penal antes o después del Mundial de fútbol. Clarín preguntó al Departamento de Justicia de EE.UU. por esa información pero hasta el cierre de esta nota no recibió una respuesta.

La denuncia por presunto lavado de dinero fue presentada por Tofoni ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y, por sorteo, recayó en el juzgado de Amarante. El fiscal Turano tomó declaración al empresario la semana pasada durante casi cuatro horas.

Se trata de la misma Cámara que en los próximos días deberá resolver si la causa por la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino continúa en manos del juez de Zárate, Adrián González Charvay, o regresa a un juzgado porteño, por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.

El informe de la PROCELAC fue incorporado al expediente N° 246975/2025, CCC 66191/2025, caratulado "Gillette, Gabriela Erica s/ Defraudación por Administración Fraudulenta", iniciado a partir de una denuncia de Tofoni y que tramita ante la jueza del fuero penal ordinario Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi.

Al declarar, por otra parte, como testigo durante cuatro horas, Tofoni informó a ambas magistradas sobre la existencia de la investigación preliminar en Estados Unidos en la causa por el presupuesto incumplimiento de contrato en su contra de parte de la AFA. El informe sostiene que corresponde transformar el "discovery" en "una herramienta investigativa utilizable".

Por otra parte, el fiscal de la PROCELAC Diego Velasco recomendó a los jueces y fiscales intervinientes "admitir provisionalmente la utilidad investigativa del discovery de Tofoni, utilizar sus hallazgos para direccionar requerimientos de corroboración local y cooperación internacional, y profundizar la pesquisa respecto de las cuentas, sociedades, personas y destinos financieros que emergen de ese primer mapa del circuito económico investigado".

Según Velasco, el caso podría exhibir un mecanismo inverso al habitual en las maniobras de lavado de dinero. Mientras que normalmente se busca introducir fondos ilícitos en el circuito legal, aquí la hipótesis es que recursos de origen formalmente lícito habrían sido desviados hacia circuitos opacos para su posterior utilización.

En ese contexto, el fiscal propuso profundizar la investigación sobre Tapia y Toviggino. Señaló que existe " una brecha informativa persistente entre los balances locales presentados ante la IGJ y la operatoria financiera externa". Agregó que, del lado argentino, existe una estructura institucional organizada, con autoridades claramente identificadas y deberes específicos que no pueden quedar al margen del análisis patrimonial.

El informe menciona además las oficinas de Posadas 1111, sede de SOMA, la primera empresa vinculada al manejo de la mansión de Pilar . También destaca que existe otra dirección similar en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino.

Amarante ya había procesado a Tapia y Toviggino por el delito de apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social. La acusación se relaciona con obligaciones que la AFA no habría abonado en término por unos 19.300 millones de pesos.

No obstante, el informe aclara que aquel procesamiento de Amarante "no menciona a TourProdEnter LLC, no analiza la documentación del discovery estadounidense, no aborda la operatoria de Erica Gillette ni estudia los giros hacia Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velp LLC o Velpasalt Global LLC".

Por esa razón, sostiene que no sería correcto presentar el "discovery" como una prueba concluyente de la maniobra internacional bajo análisis. "Su valor reside en que permite acreditar, con determinado estándar probatorio, la centralidad de Tapia y Toviggino en la conducción institucional de la AFA y la existencia de un circuito interno de decisión y ejecución patrimonial", agregó.

Dentro de ese esquema, TourProdEnter LLC aparece como "el nodo central del circuito investigado" y como un posible vehículo para la administración inicial de fondos depositados en cuentas radicadas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase Bank y Citibank.

La información relevada permite identificar "roles claros" en esa etapa. Erica Gabriela Gillette aparece como una figura con capacidad operativa directa, secundada por Javier Faroni, quien figura como firmante y cotitular de cuentas utilizadas para gastos personales.

Según el informe, el circuito se completa con una fase de dispersión de las maniobras de lavado hacia sociedades satélite y personas físicas, entre ellas "Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC".

"Un punto de conexión crítico entre la estructura externa y la conducción interna de la entidad es que se detectó información que evidenciaría instrucciones bancarias para pagos a proveedores de la AFA desde cuentas radicadas en el exterior ", sostiene el documento.

La PROCELAC agrega que esa operatoria "no responde a una gestión improvisada", ya que la AFA cuenta con circuitos administrativos y áreas técnicas que descartan cualquier explicación basada en la informalidad".

En consecuencia, "proyecta responsabilidades sobre las máximas autoridades de la entidad por el presunto uso de estructuras opacas destinadas a mezclar fondos institucionales con gastos personales y consumos de lujo, incluyendo marcas como Prada y Gucci, además de servicios de aviación privada."

En el informe reservado, Velasco también pone el foco sobre cuentas vinculadas a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, en Synovus Bank y Bank of America, así como sobre sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

"Gillette figura aprobando transferencias de montos significativos hacia VELPASALT GLOBAL LLC, MARMASCH LLC, SOAGU SERVICES LLC, Hiller Law Trust, SOMA SRL, DBM Tech LLC, Florida Secured Title LLC y Pratt & Whitney Canada Corp., entre otros destinatarios", señala el informe.

También se registran compras relevantes realizadas con fondos de TourProdEnter en marcas de lujo como Prada, Gucci, Celine, Dolce & Gabbana y Louis Vuitton, además de gastos en Falconeri Venezia.

Del mismo modo aparecen pagos por alquileres temporarios y hospedajes de alto valor, incluidos consumos en Airbnb, hoteles y restaurantes de lujo en Europa, entre ellos el Villa Agrippina Gran Meliá de Roma y el Albergo Ristorante Masoli.

La investigación también detectó pagos vinculados a aviación privada, yachting y una transferencia a María Florencia Sartirana, identificada como pareja de Toviggino.

Velasco pidió además profundizar la pesquisa sobre Gillette, Faroni, Mariela Schmalz, Javier Ojeda Jara, Verónica López y Roberto Salice, así como sobre los mecanismos utilizados para la administración de fondos, entre ellos la emisión de tarjetas corporativas para gastos personales.

La tarjeta corporativa de Faroni registra consumos en Miami Beach Tours, Apple Store, Air Europa, restaurantes y comercios de España e Italia, resalta el informe.

Entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 2024 se detectaron compras por 7.256 dólares concentradas en pocos días y en distintos establecimientos del exterior, entre ellos Es Molí de la Savina, Trattoria del Mar Eivissa, Vivicos International Travel en Roma, Quintín Madrid, Ten Con Ten, Amazónico, Castizo Serrano y El Corte Inglés Serrano. Por lo menos tenían buen gusto.

Fuente: Clarín