Córdoba: vendían droga a media cuadra de un merendero y terminaron detenidos

En las últimas horas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la Policía de Córdoba realizó 10 allanamientos en la capital provincial contra una banda que vendía droga en las inmediaciones de una escuela y un merendero. Así, doce sospechosos -ocho varones y cuatro mujeres- terminaron detenidos .

La banda, aseguran fuentes del caso, operaba dividida en tres células que se movían en barrios como Colonia Lola, Cooperativa 16 de Abril, Sargento Cabral, Márquez Anexo y Ciudad Evita. Habría menores de edad entre sus clientes. A pesar de que se les encontró $1,8 millones en efectivo, la banda prefería cobrar por billeteras virtuales.

Una de las células -compuesta entre otros por dos mujeres, madre e hija- funcionaba a media cuadra de un merendero en el barrio 16 de Abril , llamado “Niños Felices”. Otra célula operaba a dos cuadras de la escuela Alfredo Palacios en la zona de Márquez Anexo, aseguran investigadores.

En el operativo se secuestró cocaína , marihuana, una pistola, 25 balas y una balanza, además de dinero en efectivo. La causa está a cargo de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Segundo Turno.

Este es el segundo operativo realizado por la FPA esta semana . También allanaron un extenso terreno perteneciente a la estación ferroviaria del barrio Mitre , un predio usurpado. Allí, detuvieron a tres sospechosos mayores de edad e incautaron marihuana y cocaína.

Fuente: Infobae