Conmoción en Misiones: internaron a una beba de 45 días por intoxicación con cocaína e investigan a su madre

Una beba de 45 días quedó bajo resguardo judicial en Misiones luego de que los médicos detectaran que estaba intoxicada con cocaína . El caso es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el episodio.

La información figura en un informe elaborado por el Servicio de Pediatría y el Servicio Social del hospital. De acuerdo con los datos recopilados, la beba ingresó a la guardia del hospital Samic de Eldorado días atrás cerca de la medianoche tras ser trasladada desde el hospital de Montecarlo, donde había quedado inicialmente en observación por presunta intoxicación.

Luego de conocerse el resultado de los estudios, los profesionales decidieron prolongar la internación para realizar controles y exámenes complementarios. Sin embargo, una vez que la nena mostró signos de recuperación, su madre abandonó el centro asistencial junto a ella sin seguir las recomendaciones médicas , que indicaban continuar con la hospitalización.

Ante esa situación, el hospital emitió una alerta dirigida a promotores de salud y a la Dirección de Niñez de la Municipalidad de Montecarlo. A partir de allí se activaron los protocolos previstos para este tipo de casos, con la participación de las autoridades municipales y el acompañamiento de la Policía.

Las averiguaciones permitieron localizar a la mujer y concretar una medida excepcional de protección para la beba, que por disposición judicial fue trasladada al Hogar de Niños La Divina Misericordia de Jesús de Montecarlo. Allí permanece recibiendo los cuidados necesarios mientras se define el futuro de su tutela, de acuerdo a lo indicado por el medio El Territorio.

En la causa interviene el juez José Luis Maimó, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Montecarlo. Según trascendió, hasta el momento no existían denuncias previas relacionadas con el caso, aunque la Dirección de Niñez de la Municipalidad sigue de cerca el caso.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que se trabaja de manera coordinada con el juzgado en una eventual revinculación de la menor con su familia, una posibilidad que dependerá de los resultados de los estudios socioambientales ordenados por el magistrado.

Fuente: TN