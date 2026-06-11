Conmoción en La Plata: encontraron muerta a una adolescente que había denunciado ser víctima de abuso

La comunidad de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata, atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de una adolescente de 15 años que había denunciado ser víctima de abuso sexual .

La chica fue identificada como Zaira Jazmín Quispe , alumna de la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 22, ubicada en las calles 520 y 138 bis. Aunque todavía se aguardan los resultados de las pericias para determinar en qué circunstancias se produjo su muerte, los investigadores sospechan que se trató de un suicidio .

Los investigadores señalaron que en la casa no se detectaron accesos forzados ni faltantes de objetos de valor . En las próximas horas se esperan los resultados definitivos de la autopsia y la toma de declaraciones testimoniales para avanzar con el esclarecimiento del caso.

Según trascendió, la madre de la adolescente indicó que su hija atravesaba un cuadro “preocupante y depresivo” . El hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad para la adolescente, quien había denunciado previamente haber sido víctima de un delito contra la integridad sexual.

Ante este doloroso escenario, las autoridades de la Escuela Secundaria N° 22 suspendieron las clases y dispusieron una jornada de duelo institucional para acompañar a la familia y a la comunidad educativa. Además, emitieron un comunicado para expresar sus condolencias por la muerte de la estudiante.

De acuerdo a lo que informó El Día , se inició una investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” , que quedó a cargo de la UFI N° 6 de La Plata, encabezada por el fiscal Patricio Barraza .

Fuente: TN