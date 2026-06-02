Condenaron a un abogado y a un policía en Santa Fe por extorsionar a un preso a cambio de su liberación

La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas a un miembro de la fuerza policial de Santa Fe y un abogado por haber intentado extorsionar a un detenido en 2017.

Los hechos por los cuales quedaron detenidos remitían a exigir dinero y una bolsa de cocaína bajo la excusa de que conseguirían su liberación, pese a que ese mismo día una orden judicial ya la había dispuesto. Ambos acusados resultaron detenidos tras una entrega controlada de dinero , en un operativo coordinado por la fiscalía y Asuntos Internos de la Policía provincial.

La investigación determinó que el agente Herrera se acercó al recluso y le aseguró que su situación era “complicada”; fue en ese instante que procedió con la extorsión. Posteriormente, se contactó con el letrado Gervasoni , quien acudió a la comisaría para actuar en apoyo a su cómplice, advirtiéndole al detenido que mantenía vínculos con “muchos fiscales” y que “manejaba a la Policía”, según relató la fiscalía.

En el hall de la seccional y según informó el portal del diario La Capital , la pareja del preso presenció el intento de extorsión . Como garantía de que reunirían el dinero solicitado, entregó un teléfono celular y los papeles de una moto al policía. Finalmente, quedó en libertad.

El caso salió a la luz el día siguiente, cuando la víctima y su pareja se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación. Relataron los hechos a la entonces fiscal Mariela Jiménez , quien de inmediato activó la intervención de Asuntos Internos y dispuso el inicio formal de la investigación. La coordinación entre la fiscalía y la división policial permitió organizar una entrega controlada de dinero, medida central para documentar y comprobar la maniobra de extorsión.

El procedimiento de entrega controlada se realizó el martes siguiente al hecho, cerca del mediodía. La víctima y su pareja regresaron a la dependencia policial y mantuvieron contacto directo con Herrera, quien les indicó que debían coordinar el pago con el abogado.

De acuerdo a lo convenido telefónicamente, minutos antes de las 16.30, Gervasoni y el ex detenido se encontraron en la intersección de Hernandarias y avenida Peñaloza . Allí, el abogado devolvió al hombre el celular y la documentación, que habían sido entregados como garantía, y recibió a cambio billetes marcados por la investigación. En ese momento, intervino la fuerza policial de la seccional 4ª.

El fiscal Ezequiel Hernández , de la Unidad Especial de Delitos Complejos , precisó que tanto Herrera como Gervasoni fueron detenidos en flagrancia, dejando evidencia directa de la extorsión cometida. El caso fue elevado a juicio oral en mayo de 2024 en la capital santafesina, donde ambos resultaron condenados a 2 años y 8 meses de prisión condicional por el delito de tentativa de extorsión, agravado por el ánimo de lucro y el abuso de sus funciones.

La sentencia de primera instancia fue apelada por las defensas de los condenados. El camarista Roberto Prieu Mántaras revisó el caso y resolvió confirmar las condenas , introduciendo solo una leve reducción en el monto de la pena. El juez desestimó los cuestionamientos planteados por las defensas sobre la interpretación y legalidad de las pruebas, según destacó el fiscal Hernández . Además de la pena de prisión, se dispuso la inhabilitación especial por igual término : al abogado para ejercer su profesión y al policía para desempeñar su cargo.

El fiscal valoró que en la sentencia de segunda instancia el juez retomó los argumentos de la fiscalía acerca de la gravedad institucional del delito . “A pesar de que los abogados defensores de Gervasoni y Herrera cuestionaron la interpretación y legalidad de las pruebas, el juez rechazó esos agravios”, afirmó Hernández, según informó el mismo portal local.

Fuente: Infobae