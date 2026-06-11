Clima hoy: volvió a salir el sol, pero se vienen más lluvias y una mínima de 4 grados este fin de semana en el AMBA

El clima continuará estable pero con abundante nubosidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante los próximos días. Sin embargo, el foco del pronóstico del tiempo está puesto en el fin de semana, cuando llegarán lluvias aisladas y un nuevo ingreso de aire frío que hará caer con fuerza las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este jueves se presenta con cielo nublado, presencia de neblina durante las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados. Los vientos soplarán leves desde el sector sudoeste y no se esperan precipitaciones.

Para el viernes, en tanto, se mantendrán las condiciones de estabilidad. La jornada comenzará nuevamente con neblina y cielo mayormente nublado, mientras que l as temperaturas se moverán entre los 8 y los 17 grados . Hacia la tarde se prevé un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas moderadas provenientes del noreste.

El cambio comenzará a insinuarse durante el sábado. El SMN prevé una mínima de 9 grados y una máxima de apenas 14, en un contexto de cielo mayormente cubierto. Además, aumenta la probabilidad de precipitaciones hacia la noche, cuando podrían registrarse lluvias aisladas. En ese período también se esperan vientos más intensos, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Pero la principal novedad meteorológica llegará e ntre la noche del sábado y la madrugada del domingo . Un segundo pulso de aire frío, más intenso que el anterior, avanzará sobre el centro del país acompañado por vientos del sector sur, generando un descenso térmico significativo.

De acuerdo con las proyecciones, el domingo será el día más frío del período. La temperatura mínima prevista para la Ciudad de Buenos Aires es de 4 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12. En el conurbano bonaerense, especialmente en áreas suburbanas y rurales, los registros podrían acercarse a los 0 grados e incluso ubicarse por debajo de ese valor durante las primeras horas del día.

Fuente: Clarín