Chocaron tres autos en la Panamericana: murió una niña de 2 años

Este sábado chocaron tres autos en la autopista Panamericana sentido a la Ciudad , a la altura de Pacheco , y por el incidente murió una niña de dos años que viajaba junto a sus padres, de acuerdo a lo que pudo saber LA NACION .

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6 a la altura de la ruta 197 (kilómetro 31). Hay tres personas heridas que fueron trasladadas a los hospitales de Pacheco y San Isidro.

Debido a la magnitud del choque y por la realización de las pericias correspondientes , el tránsito a la capital se encuentra totalmente interrumpido , según informaron a este diario fuentes oficiales.

De acuerdo a las primeras versiones, un Volkswagen Gol, en el que iba la víctima junto a sus padres (ambos de 27 años), debió frenar en uno de los carriles centrales a raíz de un desperfecto técnico. Inmediatamente después otro vehículo, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años, impactó contra la parte trasera del rodado detenido y volcó . Tras ello también otro auto quedó involucrado en el siniestro.

La madre de la víctima fue hospitalizada en grave estado, mientras que el padre y el conductor de la Captur presentan lesiones leves y están fuera de peligro.

Participan del operativo en Panamericana personal de Autopistas del Sol, Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades esperan la llegada de la Policía Científica para las pericias formales. Luego de eso, se retirará el cuerpo de la menor, que todavía permanece dentro del vehículo.

Alrededor de las 8, Autopistas del Sol informó en sus redes sociales sobre el siniestro. “Acceso Norte kilómetro 31 sentido a ciudad de Buenos Aires. Tres vehículos, dos heridos, un óbito”, indicó la empresa que concesiona ese tramo de la autopista.

Además, informó que el tránsito se encuentra desviado hacia la colectora mientras se esperan los peritos; pidió circular con precaución, incluso sentido a Provincia, ya que varios vehículos aminoran la velocidad para observar lo ocurrido.

Según pudo saber LA NACION , intervienen en el caso la Comisaría N°5 de Tigre y la UFI de El Talar, que abrieron una causa por “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas” e imputaron al conductor de 49 años que manejaba la Captur. Se le realizará el test de alcoholemia.

Fuente: La Nación