Cayó “la banda de las Hilux”: dictaron la prisión preventiva a tres delincuentes acusados de robar 25 camionetas 4x4

La Justicia procesó con prisión preventiva a los dos presuntos líderes de la denominada “ Banda de las Hilux”, una organización criminal acusada de haber participado en el robo de al menos 25 camionetas Toyota en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida judicial llegó luego de una extensa investigación encabezada por la Policía de la Ciudad, que incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en San Salvador de Jujuy.

La causa, que está a cargo de la Fiscalía de Núñez y Saavedra, dirigida por el fiscal José María Campagnoli, permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura dedicada al robo sistemático de vehículos de alta gama, especialmente camionetas Toyota Hilux, que posteriormente eran adulteradas, desarmadas o comercializadas ilegalmente.

La pesquisa comenzó a principios de mayo, cuando una mujer denunció en la Comisaría Vecinal 13 B el robo de su camioneta , que había dejado estacionada sobre la calle Cubas al 3400, en el barrio porteño de Núñez.

A partir de esa denuncia, efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad iniciaron tareas de seguimiento y análisis que permitieron localizar el vehículo mediante herramientas de geolocalización.

Los investigadores llegaron hasta una vivienda ubicada en Ezeiza, donde encontraron la camioneta sustraída con evidentes signos de haber sido forzada, entre ellos daños en el tambor del sistema de arranque. Durante la inspección también hallaron otras dos camionetas Toyota que habían sido robadas previamente en los barrios de Núñez y Belgrano.

Ese hallazgo fue el primer indicio concreto que permitió avanzar sobre una organización con una estructura más compleja y una importante capacidad operativa.

Con el avance de la investigación, los detectives analizaron imágenes de cámaras de seguridad y lograron identificar dos vehículos que cumplían funciones de apoyo en los robos: un Fiat Argo y una Ford EcoSport.

Precisamente, durante uno de los procedimientos también fue secuestrado el Fiat Argo, que aparecía vinculado a un caso de robo de chapas patentes. Además, se encontraron cinco matafuegos que llevaban inscriptos dominios correspondientes a distintas camionetas Hilux.

Los investigadores determinaron que la Ford EcoSport desempeñaba un papel clave en la logística de la organización. Según la reconstrucción realizada por los detectives, desde ese vehículo se realizaban tareas de vigilancia y selección de objetivos. Los ocupantes identificaban camionetas Toyota Hilux y SW4, seguían sus movimientos y esperaban que fueran estacionadas para concretar posteriormente el robo.

Una detención ocurrida en abril pasado en el barrio de Saavedra resultó fundamental para consolidar esa hipótesis. En aquella oportunidad, dos hombres y una mujer fueron interceptados mientras circulaban en una EcoSport y se les secuestraron elementos considerados de interés para la causa.

Con las pruebas reunidas durante varios meses, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos que fueron autorizados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 18, a cargo del juez Alfredo Godoy.

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en las localidades bonaerenses de Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez, Lomas de Zamora, El Jagüel, Llavallol, Berazategui y Quilmes , además de un operativo realizado en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.

La coordinación judicial incluyó la intervención de distintos juzgados de garantías de la provincia de Buenos Aires y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de la capital jujeña.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos los dos presuntos jefes de la organización criminal . Además, un tercer sospechoso fue arrestado por tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que otras diez personas quedaron formalmente vinculadas a la investigación por el delito de asociación ilícita.

Uno de los aspectos que pesó en la decisión judicial fue el historial delictivo de los principales acusados.

El señalado como líder de la banda había recuperado su libertad en septiembre del año pasado luego de haber sido condenado a dos años de prisión en suspenso por encubrimiento reiterado.

Por su parte, el supuesto segundo jefe de la organización registraba una suspensión de juicio a prueba vigente ante el Tribunal Oral Criminal N.º 10 de Lomas de Zamora, en una causa por robo agravado en concurso con encubrimiento.

Ante estos antecedentes y la gravedad de los hechos investigados, el juez Godoy resolvió procesar a ambos imputados con prisión preventiva por asociación ilícita , al considerar que existían riesgos procesales suficientes para mantenerlos detenidos mientras continúa la investigación.

Durante los procedimientos, la Policía de la Ciudad secuestró una gran cantidad de elementos que, según los investigadores, eran utilizados para cometer los robos y adulterar vehículos.

Entre los dispositivos electrónicos incautados se encontraron 26 teléfonos celulares, tres computadoras, una tablet, un pendrive, 15 impresoras 3D, un tester automotriz, dos escáneres electrónicos, un programador de llaves y máquinas automáticas para el corte de llaves.

Además, los efectivos hallaron herramientas presuntamente utilizadas para la apertura de vehículos , entre ellas una amoladora, un atornillador a batería y elementos punzantes.

También fueron secuestradas numerosas autopartes pertenecientes a camionetas Toyota Hilux , incluyendo siete chapas patentes —cuatro de ellas con pedido de secuestro vigente—, dos ruedas completas, una cubierta, dos equipos de audio, un motor de arranque y 38 llaves de vehículos.

En materia de armamento, los agentes encontraron una escopeta de doble cañón calibre 16 y cartuchos de distintos calibres.

Los investigadores sostienen que la banda contaba con una estructura organizada, división de tareas y recursos tecnológicos avanzados para concretar los robos, adulterar vehículos y dificultar su rastreo.

La causa continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni detenciones , mientras la fiscalía profundiza el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el alcance total de la organización y establecer si existen más hechos delictivos vinculados a la banda.

Fuente: Infobae