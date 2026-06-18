Cayó el último acusado de torturar y matar a un jubilado de San Isidro: es el hijo de la empleada de la víctima

El 4 de febrero pasado, Víctor Emilio Cocozza fue hallado muerto en su casa de la zona de Lomas de San Isidro . Tres delincuentes habían entrado para robarle, un botín de dólares y joyas. Primero, le dieron una golpiza en la cara, sin piedad. Luego, lo apuñalaron en el cuello. Cocozza, jubilado, ex empleado del Jockey Club, tenía 72 años .

Los delincuentes huyeron perseguidos por la Policía Bonaerense. Se escabulleron hacia la zona de la villa La Cava. Luciano Ezequiel Pérez fue el primero en caer. Llevaba bolsos, mochilas y carteras . Al revisarlo, los policías encontraron una billetera con documentos que correspondían a la casa del jubilado asesinado. Tatiana Nicole Giménez, otra sospechosa, cayó poco después.

Los investigadores de la Bonaerense llegaron a la casa para inspeccionarla. Ninguna entrada había sido forzada. Una traición parecía evidente . Mientras tanto, el último prófugo en esta historia seguía suelto.

En las últimas horas, la División Homicidios de la PFA capturó con su brigada de detectives de élite a Sergio Alejandro Sena , el último sospechoso. Sena tenía un vínculo con esa casa. La conocía bien: su madre era el ama de llaves de Cocozza .

Sena se negó a declarar ayer miércoles en el marco de la causa en su contra, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb y de la secretaria Cecilia Bongiovanni . Se lo acusó del homicidio criminis causa del jubilado: los investigadores creen que mató a Cocozza para que evite delatarlo.

Su madre, por lo pronto, no se encuentra bajo sospecha en el caso , afirman fuentes del expediente.

Sena, de 23 años, que se había registrado como remisero en ARCA años atrás, fue capturado en la esquina de Honorio Pueyrredón y Apatamas, en la zona de Escobar, mientras vestía una camiseta del club Ittihad de Arabia Saudita. La pista que permitió arrestarlo fue su nueva novia: Sena cometió el error de mostrarse junto a ella en redes sociales.

Esos posteos estaban vinculados al nombre de la novia del sospechoso. Encontrar el domicilio que ambos compartían fue cuestión de tiempo . La pareja, sin embargo, tampoco figura entre los sospechosos en la causa a cargo de la fiscal Chaieb.

Fuente: Infobae