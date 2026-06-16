Cayó el principal sospechoso de matar a golpes al dueño de un bar en Mar del Plata

Tras días de búsqueda, la Policía Bonaerense logró capturar a Claudio Daniel González , el principal sospechoso por el crimen del dueño del bar de Mar del Plata, Luis Badoza.

El arresto tuvo lugar este lunes por la tarde en el barrio Coronel Dorrego. El operativo estuvo en manos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª , con el respaldo del Comando de Patrullas y la Fuerza Barrial de Aproximación .

Según pudo saber el medio local La Capital de Mar del Plata , las tareas de inteligencia incluyeron seguimientos en diferentes zonas de la ciudad y permitieron cercar al acusado, buscado también por su presunta participación en una serie de robos automotores. El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán , donde quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, González ingresó al bar haciéndose pasar por cliente. Una vez dentro, amenazó a los presentes con la advertencia de estar armado, y procedió a sustraer dinero en efectivo y un teléfono celular .

En el transcurso del asalto, Badoza, dueño del local, fue atacado violentamente con una banqueta que le provocó lesiones graves. El comerciante fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos , donde permaneció internado y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas . A pesar de los esfuerzos médicos, Badoza falleció por la gravedad de las heridas.

El caso, según informó el portal del diario La Capital , fue recaratulado por la fiscalía a cargo de Fernando Berlingeri como homicidio en ocasión de robo , una vez reunidos los elementos probatorios y testimonios que complicaron la situación procesal de González. La fiscalía solicitó su captura y activó los mecanismos de búsqueda, incluida la difusión de su imagen entre distintas fuerzas de seguridad.

La búsqueda de González no solo respondía al crimen del comerciante. El acusado figuraba además en investigaciones por robos automotores y actividades relacionadas con la comercialización ilegal de neumáticos y autopartes . Entre los hechos atribuidos se encuentra el robo de una camioneta Citroën Berlingo ocurrido el 25 de mayo. Además, se lo vincula con maniobras de venta de autopartes a través de plataformas digitales, utilizando teléfonos celulares secuestrados en diversos procedimientos.

Días antes de la detención, la Policía realizó allanamientos en domicilios de las calles Ecuador al 900 y Beruti al 8400 . Allí, se incautaron más de 500 neumáticos de origen no acreditado y un teléfono celular presuntamente utilizado en la operatoria delictiva. En ese momento, González logró evitar su captura, pero las pruebas recabadas reforzaron el expediente en su contra y permitieron trazar su perfil delictivo.

Las pesquisas se mantienen activas para determinar si González actuó en complicidad con otras personas y para identificar posibles ramificaciones de la banda.

Tras la detención, González fue puesto a disposición de la Justicia. La fiscalía sigue analizando el material probatorio, los testimonios y los elementos secuestrados en los operativos recientes . Se busca establecer la participación de terceros y definir la acusación formal que enfrentará el sospechoso en las próximas instancias judiciales.

Fuente: Infobae