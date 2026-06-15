Caso Loan: a horas del juicio, siguen las tensiones entre los acusadores y el tribunal

A horas del inicio del juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña , el Tribunal Oral Federal de Corrientes mantiene firme su decisión de permitir la participación de sólo dos fiscales, pese a la complejidad del caso y la gran cantidad de imputados, tensionando al máximo la relación con todos los acusadores.

El conflicto ya es analizado por la Cámara Federal de Casación y volverá a ser un tema de discusión en el inicio del debate, este martes.

Pese a que ya habían permitido la participación de más de dos fiscales en al menos otros tres juicios, los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco le comunicaron hace pocos días al fiscal general Carlos Schaefer que no podrá sumar cinco fiscales auxiliares, tal como lo habían planteado en la audiencia preliminar del 27 de febrero pasado.

Todo indica que Emilia Sánchez Lafuente, Nancy Vargas García, María Soledad Branchi, Juan Mariño Fages y Gabriel Romero Olivello deberán esperar el fallo de Casación para saber si podrán ser parte de la causa.

La respuesta de los fiscales Schaefer y Tamara Pourcel a la negativa de los jueces no se hizo esperar: un nuevo recurso de Casación con un pedido de urgente tramitación.

Los fiscales sostienen que en la audiencia preliminar los integrantes del Tribunal no se expidieron sobre la participación del equipo de fiscales porque en esa oportunidad les comunicaron que la convocatoria era a los fines de organizar el debate y que no se adoptarían otro tipo de resoluciones.

Para Schaefer y su equipo, ese 27 de febrero “no hubo tratamiento ni mucho menos un pronunciamiento expreso y fundado que limitara la actuación de esta parte para el juicio oral. Esa sola razón la convierte en una resolución infundada y arbitraria”. Sostuvieron que eso queda en evidencia con sólo revisar el video de la audiencia.

Al fundamentar el pedido de revisión de la polémica decisión de tribunal, los fiscales sostuvieron que debe revertirse porque “afecta críticamente los intereses generales de la sociedad que esta parte representa y también los de las víctimas, en tanto restringe infundadamente las facultades y atribuciones que la normativa vigente otorga al acusador público”.

“Entendemos que la controversia planteada no se limita a un aspecto meramente organizativo vinculado con la integración e intervención de esta representación fiscal en el debate oral, sino que involucra directamente las condiciones bajo las cuales habrá de ejercerse la acción penal pública en un proceso de singular trascendencia”, explicaron.

Los fiscales indicaron que en su momento remitieron tres prontos despachos para pedir precisiones sobre la participación del equipo y que recién el 8 de junio pasado los jueces respondieron que eso había sido resuelto en la audiencia preliminar, pese a que nunca se fundamentó el rechazo a la participación de los fiscales auxiliares.

Advirtieron que con la participación del equipo de fiscales no se busca obtener una ventaja procesal, sino que se trata de “una respuesta razonable frente a la complejidad del caso y los intereses de la sociedad, con derecho a defenderse contra una conducta antijurídica grave".

Para los fiscales, esto "repercute en los valores y principios consagrados en la Constitución Nacional que apuntan a la defensa irrestricta del niño, la familia como célula fundamental de la sociedad y las garantías involucradas que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño ”.

Según su criterio, que haya siete fiscales "no afecta el derecho de defensa en juicio, la igualdad de armas y el debido proceso legal, ni altera el equilibrio del debate”.

En igual sentido se pronunciaron los abogados de la familia Peña, que también presentaron un recurso de Casación para revertir la medida.

Además de cerrarles las puertas a los fiscales auxiliares, el tribunal también emitió una resolución por la cual extiende hasta diciembre las prisiones preventivas de los ocho imputados que permanecen detenidos.

Siete son los acusados de haber tenido algún tipo de participación en la sustracción de Loan ese 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, pero seis serán trasladados a Corrientes para las audiencias.

Mónica del Carmen Millapi (37) fue autorizada a seguir las audiencias en forma remota desde Neuquén, donde cumple prisión domiciliaria desde fines de 2024.

Bernardino Antonio Benítez (39) y su esposa Laudelina Peña (47); el ex marino Carlos Guido Pérez (64) y su esposa María Victoria Caillava (54); Daniel “Fierrito” Ramírez (51) y el ex comisario Walter Adrián Maciel (45) serán trasladados desde diferentes unidades penales para enfrentar una acusación que podría derivar en una condena de hasta 15 años de cárcel .

También deberá enfrentar un largo viaje Nicolás Gabriel Soria (44), un oscuro personaje que está acusado de entorpecer la investigación junto a otras nueve personas, además de presentarse como agente del FBI y organismos de inteligencia norteamericanos.

Loan desapareció cerca de las 14 del 13 de junio de 2024. Ese día decidió acompañar a su papá José hasta El Algarrobal, un paraje inhóspito donde reside su abuela Catalina Peña. Nadie sabía que el chico iba a visitar a su abuela porque fue una decisión de último momento.

Al llegar a la casa de la anciana, se enteraron que ésta había organizado un almuerzo comunitario en honor a San Antonio de Padua.

Al finalizar la comida, Benítez propuso ir a buscar naranjas a una tapera que está a unos 600 metros. Detrás se encaminaron Ramírez, Millapi y cinco chicos. Laudelina y su hija llegaron hasta una tranquera y retornaron.

Una pericia realizada con canes entrenados en detectar olores permitió establecer que Loan estuvo en la camioneta y un coche de Pérez y Caillava, la pareja que se retiró cuando recién empezaba la búsqueda de Loan. Que Benítez volvió esa tarde al pueblo y se cambió de ropa, que al día siguiente fue “plantado” un botín del chico en un lodazal para sostener la hipótesis de que se perdió en una zona de montes, pastizales y lagunas.

Para los fiscales está claro que Loan fue sustraído en ese lugar, pero no se sabe con qué finalidad y cuál fue la suerte corrida por el pequeño. El juicio que comienza este martes podrá aportar certezas o más interrogantes.

Fuente: Clarín