“Cada uno en la suya”: el aniversario de la prisión de Cristina Kirchner expone las tensiones internas en el peronismo

El aniversario de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner potencia las tensiones en el peronismo , en coincidencia con una suba de su imagen y la intención de Axel Kicillof de avanzar con su propio armado político sin detenerse en la interna. Con dos actos centrales, este miércoles 10 y el sábado 20, el sector liderado por la ex presidenta seguirá pujando por su centralidad y agitando la denuncia de proscripción, mientras el gobernador define de qué modo participar de las movilizaciones.

Las actividades a un año del inicio de la prisión domiciliaria exponen la fragmentación del peronismo, sin una estrategia unificada y con recelos y desconfianzas entre sus principales referentes: para los dirigentes más optimistas algo habitual en la previa a un proceso electoral, que luego debería ordenarse; para otros un síntoma de la crisis y el desconcierto del principal espacio opositor.

Intendentes y seguidores de Cristina Kirchner ya arrancaron con las actividades de respaldo y reclamo por su libertad , que se sucederán todo el mes y tendrán dos jornadas principales , este miércoles frente al departamento de San José 1111 y el 20, día de la Bandera, con una marcha desde Plaza Lezama. En encuestas recientes la ex mandataria superó en imagen positiva tanto a Kicillof como a Javier Milei y a Patricia Bullrich, lo que subió la presión de los dirigentes que le responden.

“Cristina está presa y proscripta porque les gana y no les tiene miedo. Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con ella fuera de juego” , apuntó Máximo Kirchner en sus redes sociales, y también tiró hacia el interior del peronismo: “ En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”.

Enfocado en confrontar con Milei y en la construcción de su proyecto con salidas a las provincias en las últimas semanas , además del desafío de gobernar la provincia de Buenos Aires en un contexto económico y social crítico, Kicillof busca esquivar los embates y la demanda para que se pronuncie con mayor frecuencia y énfasis sobre la condena y la prisión de Cristina Kirchner. Su presencia en alguna de las actividades por el aniversario, lo que en otro momento hubiera resultado natural, se transformó en motivo de tensión y especulaciones.

“Vamos a estar. Es parte de lo que corresponde y Axel cada vez tuvo que estar lo hizo” , coincidieron integrantes del Gabinete bonaerense, aunque todavía no está definido que día irá y surgen algunos interrogantes, como cuál será el trato de los militantes de La Cámpora con el antecedente de la irrupción en el acto en La Plata , y si pasará por el segundo piso a visitar a su ex jefa política.

“Para eso lo más probable es que haya que dejar pasar este mes. En algún momento llegará esa reunión, pero va a ser para hablar de política más que de lo judicial” , desestimó esa posibilidad uno de los dirigentes más cercanos. El menú de las discusiones pendientes incluye desde el calendario electoral y la habilitación de la reelección a los intendentes a la negociación por las candidaturas.

Los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro, referenciado en Kicillof, analizan sumarse a las actividades aunque también analizan la manera para no generar ruidos. “Si vamos nosotros y no va a Axel, va a quedar como que nos cortamos solos. La idea es que salga todo bien y que el foco no esté en la interna, ellos van a querer lo mismo” , contó uno de los más próximos al gobernador.

Algo más activo públicamente en el último tiempo , aunque todavía sin abandonar su repliegue, Sergio Massa no tiene previsto participar de las actividades. De acuerdo a cómo decante dentro de unos meses el escenario electoral, y en caso de que no hubiera acuerdo entre Kicillof y Cristina Kirchner, tanto en el Frente Renovador como en La Plata no descartan la posibilidad de que el ex ministro de Economía juegue la carta de competir contra el gobernador bonaerense por la candidatura presidencial con aval de la ex mandataria.

“Cada uno con su propia dinámica, en este momento no hay una estrategia en conjunto para fortalecer al peronismo ”, consideró un dirigente bonaerense sobre los actos para darle centralidad a Cristina Kirchner, las recorridas de Kicillof para avanzar con su proyecto, la postura expectante de Massa, los movimientos del grupo de los federales –harán un segundo acto el lunes 15, en Concepción del Uruguay- y el rol de los gobernadores, con el senador Sergio Uñac anotado como eventual candidato. “Cada uno en la suya” , resumió con crudeza.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín